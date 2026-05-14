От 8,5 до 17 тысяч грн: в Раде предлагают ввести "пожертвования" за бронирование от мобилизации

В украинском парламенте продолжают обсуждать нововведения для военнообязанных.

В частности, нардеп Максим Заремский рассказал, как процесс бронирования могут изменить в Украине. Среди предложений есть идея внесения благотворительных взносов от забронированных лиц. Размер такого платежа может быть от 8 647 грн. Об этом пишет "Телеграф".

Политик объяснил инциативу нового законопроекта по осуществлению целевых взносов на оборону.

"Под целевыми взносами подразумевается направление средств в виде пожертвования на нужды Вооруженных Сил Украины, других законных военных формирований, проще говоря — донаты. Суммы должны составлять не менее 1 — 2 минимальных зарплат ежемесячно (от 8 647 до 17 294 грн — ред.). Эти средства должно платить именно забронированное лицо", — рассказал он.

По его словам, в Раде предлагают сократить перечень предприятий критически важной инфраструктуры, а также создать реестр забронированных лиц.

"Предлагается определенное сокращение, но опосредованно. Благодаря прозрачности перечня забронированных лиц, удастся устранить из перечня предприятия и учреждения, которые не имеют никакого отношения к критической инфраструктуре. И напоминаю, что перечень критичности предприятий и учреждений устанавливает Правительство", — рассказал депутат.

Реформа мобилизации в ВСУ: что известно

Напомним, что вопрос массовой демобилизации украинских военнослужащих сейчас не рассматривается как реалистичный вариант из-за ситуации на фронте и превосходства противника в живой силе. В то же время власть работает над возможными изменениями в правила прохождения службы, которые могли бы в будущем определить более четкие сроки и условия отдыха для военных. Об этом заявил народный депутат и член комитета по вопросам нацбезопасности и обороны Федор Вениславский.

Также СМИ раскрыли, как власть хочет реформировать армию. Президент Украины Владимир Зеленский объявил о начале нового этапа реформы армии, который предусматривает повышение зарплат военным, введение контрактов с четкими сроками службы и обновление системы боевых выплат. Также власти готовят механизм демобилизации, который должен дать военным возможность увольнения без риска резкого ослабления фронта. О деталях реформы писала "УП".