Від 8,5 до 17 тисяч грн: в Раді пропонують запровадити "пожертви" за бронювання від мобілізації

В українському парламенті продовжують обговорювати нововведення для військовозобовʼязаних.

Зокрема, нардеп Максим Заремський розповів, як процес бронювання можуть змінити в Україні. Серед пропозицій є ідея внесення благодійних внесків від заброньованих осіб. Розмір такого платежу може бути від 8 647 грн. Про це пише "Телеграф".

Політик пояснив інціативу нового законопроєкту щодо здійснення цільових внесків на оборону.

"Під цільовими внесками мається на увазі направлення коштів у вигляді пожертви на потреби Збройних Сил України, інших законних військових формувань, простіше кажучи – донати. Суми мають становити не менше 1 – 2 мінімальних зарплат щомісяця (від 8 647 до 17 294 грн — ред.). Ці кошти має сплачувати саме заброньована особа", — розповів він.

За його словами, у Раді пропонують скоротити перелік підприємств критично важливої інфраструктури, а також створити реєстр заброньованих осіб.

"Пропонується певне скорочення, але опосередковано. Завдяки прозорості переліку заброньованих осіб, вдасться усунути з переліку підприємства та установи, які не мають жодного відношення до критичної інфраструктури. І нагадую, що перелік критичності підприємств і установ встановлює Уряд", — розповів депутат.

Реформа мобілізації в ЗСУ: що відомо

Нагадаємо, що питання масової демобілізації українських військовослужбовців нині не розглядається як реалістичний варіант через ситуацію на фронті та перевагу противника в живій силі. Водночас влада працює над можливими змінами до правил проходження служби, які могли б у майбутньому визначити більш чіткі терміни та умови відпочинку для військових. Про це заявив народний депутат і член комітету з питань нацбезпеки та оборони Федір Веніславський.

Також ЗМІ розкрили, як влада хоче реформувати армію. Президент України Володимир Зеленський оголосив про початок нового етапу реформи армії, який передбачає підвищення зарплат військовим, запровадження контрактів із чіткими термінами служби та оновлення системи бойових виплат. Також влада готує механізм демобілізації, який має дати військовим можливість звільнення без ризику різкого ослаблення фронту. Про деталі реформи писала "УП".