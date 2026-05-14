Кабмин утвердил выплаты украинцам ко Дню Независимости: сколько и кому выплатят

Кабинет министров Украины утвердил размер разовой денежной выплаты ко Дню Независимости для разных категорий населения.

Все выплаты должны быть осуществлены до 24 августа 2026 года, говорится в постановлении Кабмина №602.

Больше средств получат лица с особыми заслугами перед Родиной, лица с инвалидностью вследствие войны I группы, а также бывшие малолетние (которым на момент заключения не исполнилось 14 лет) узники концентрационных лагерей, гетто, других мест принудительного содержания, которые получили инвалидность из-за общего заболевания или трудового увечья. Эта категория граждан может рассчитывать на 3100 гривен.

Для ветеранов с инвалидностью II группы выплата составит 2900 гривен, а для III группы — 2700 гривен.

По 1000 гривен получат:

участники боевых действий;

пострадавшие участники Революции Достоинства;

бывшие несовершеннолетние узники мест принудительного содержания;

дети, которые родились в местах принудительного содержания их родителей.

Выплаты в размере 650 гривен назначены членам семей погибших ветеранов войны и защитников и защитниц Украины. Такую же сумму получат жены или мужья умерших лиц с инвалидностью вследствие войны или участников боевых действий, которые не женились во второй раз.

Меньше всего — 450 гривен получат участники войны, бывшие узники концлагерей и гетто, лица, которые были насильно вывезены на принудительные работы, а также дети партизан и подпольщиков.

