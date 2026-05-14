Кабмін затвердив виплати українцям до Дня Незалежності: скільки та кому виплатять

Кабінет міністрів України затвердив розмір разової грошової виплати до Дня Незалежності для різних категорій населення.

Усі виплати мають бути здійснені до 24 серпня 2026 року, йдеться у постанові Кабміну №602.

Набйльше коштів отримають особи з особливими заслугами перед Батьківщиною, особи з інвалідністю внаслідок війни I групи, а також колишні малолітні (яким на момент ув’язнення не виповнилося 14 років) в’язні концентраційних таборів, гетто, інших місць примусового тримання, які отримали інвалідність через загальне захворювання чи трудове каліцтво. Ця категорія громадян може розраховувати на 3100 гривень.

Для ветеранів з інвалідністю II групи виплата становитиме 2900 гривень, а для III групи — 2700 гривень.

По 1000 гривень отримають:

учасники бойових дій;

постраждалі учасники Революції Гідності;

колишні неповнолітні в’язні місць примусового тримання;

діти, які народилися в місцях примусового тримання їх батьків.

Виплати у розмірі 650 гривень призначено членам сімей загиблих ветеранів війни та захисників і захисниць України. Таку ж суму отримають дружини або чоловіки померлих осіб з інвалідністю внаслідок війни чи учасників бойових дій, які не одружилися вдруге.

Найменше — 450 гривень отримають учасники війни, колишніх в’язнів концтаборів та гетто, особи, яких було насильно вивезено на примусові роботи, а також діти партизанів і підпільників.

