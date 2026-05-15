Андрей Ермак возобновил право на адвокатскую деятельность после почти шестилетнего перерыва. Однако его статус под вопросом, ведь он не прошел все обязательные курсы, которые адвокат должен пройти после возвращения к практике. Фокус выяснил, когда адвокаты могут потерять право на деятельность и могут ли восстановить.

Бывшего руководителя Офиса президента Андрея Ермака могут привлечь к дисциплинарной ответственности из-за возможного нарушения требований к возобновлению адвокатской деятельности. По правилам повышения квалификации адвокатов Украины, после восстановления права на практику он должен был в течение трех месяцев пройти обязательные специальные курсы. В то же время в его профилях на сайтах Национальной ассоциации адвокатов Украины и Высшей школы адвокатуры НААУ информации о прохождении таких курсов нет, об этом сообщили "Схемы" (Радио Свобода).

Речь идет о требовании, которое действует для адвокатов, если их деятельность была остановлена на год и более. После восстановления статуса адвоката такое лицо должно пройти специальные курсы в течение трех месяцев. При этом сам Ермак в комментарии журналистам подтвердил, что таких курсов не проходил.

Відео дня

Андрей Ермак нарушил требования к возобновлению адвокатской деятельности Фото: Офис президента

Отметим, что Андрей Ермак возобновил право на адвокатскую деятельность 23 января 2026 года. До этого его адвокатская деятельность была приостановлена с февраля 2020 года, когда он возглавил Офис президента. То есть перерыв длился почти шесть лет.

Фокус пообщался с экспертом и узнал, в каких случаях адвокат может потерять лицензию, можно ли ее восстановить и как это происходит.

Почему адвокат может потерять право на деятельность

В украинском законодательстве об адвокатуре и адвокатской деятельности нет именно формулировки "потеря лицензии адвоката". Как пояснила в комментарии Фокусу партнерка, адвокат Verity Group Мария Рудометкина, на практике речь идет о двух разных юридических процедурах:

прекращение права на занятие адвокатской деятельностью;

приостановление права на занятие адвокатской деятельностью.

"В законе об адвокатуре четко указаны основания, когда право на занятие адвокатской деятельностью может быть прекращено или остановлено", — отметила она

По ее словам, прекращение права на занятие адвокатской деятельностью возможно, в частности, если адвокат сам подал соответствующее заявление. Также основаниями могут быть:

признание адвоката безвестно отсутствующим или объявления его умершим;

наложение дисциплинарного взыскания в виде лишения права на занятие адвокатской деятельностью;

установление факта представления недостоверных сведений для получения свидетельства;

нарушение присяги адвоката Украины;

наличие обвинительного приговора суда. Речь идет о случаях, когда адвокат осужден за тяжкое или особо тяжкое преступление, а также за нетяжкое преступление, если суд назначил наказание в виде лишения свободы.

В то же время приостановление права на адвокатскую деятельность имеет другой характер. По словам Марии Рудометкиной, оно может применяться, если адвокат сам подал соответствующее заявление, например, если он переходит на государственную службу, проходит военную службу или занимает другую должность, несовместимую с адвокатской деятельностью.

Закон Украины предусматривает различные причины, почему адвокат может потерять право на деятельность Фото: Pexels

"Также право на занятие адвокатской деятельностью может быть остановлено в случае вступления в законную силу обвинительного приговора в отношении адвоката за совершение уголовного преступления, кроме случаев, которые являются основанием для прекращения такого права", — отметила Мария Рудометкина.

Также основанием может быть дисциплинарное взыскание в виде приостановления права на занятие адвокатской деятельностью. Кроме того, право на деятельность могут остановить, если суд признал адвоката недееспособным или ограниченно дееспособным.

Восстановление права на адвокатскую деятельность

В Украине можно восстановить право на занятие адвокатской деятельностью. Однако порядок зависит от того, почему именно это право было остановлено или прекращено.

"Если адвокат сам подал заявление о приостановлении права на адвокатскую деятельность, то для возобновления ему нужно обратиться в Совет адвокатов региона с заявлением. Со следующего дня после получения Советом такого заявления он уже имеет право осуществлять адвокатскую деятельность", — рассказала Мария Рудометкина.

Другой порядок действует в случаях, когда право на адвокатскую деятельность было остановлено из-за обвинительного приговора. В такой ситуации, по словам эксперта, возобновление возможно после того, как Совет адвокатов региона получит подтверждение о погашении или снятии судимости в установленном порядке.

В Украине можно восстановить право на занятие адвокатской деятельностью. Однако порядок зависит от того, почему именно это право было остановлено или прекращено

Если же адвоката привлекли к дисциплинарной ответственности и временно остановили его право на деятельность, возобновление происходит после завершения срока такого взыскания.

"В случае, если право на занятие адвокатской деятельностью было прекращено, его возобновление возможно после снятия или погашения судимости за совершение тяжкого или особо тяжкого преступления. Но это может произойти не ранее чем через два года со дня вступления в законную силу обвинительного приговора в отношении адвоката", — отметила Мария Рудометкина.

Она добавила, что адвокату нужно будет заново сдавать экзамен, проходить стажировку, если право на занятие адвокатской деятельностью было прекращено по другим мотивам. Только после этого он получит право на занятие своей деятельностью.

Адвокату нужно будет заново сдавать экзамен, проходить стажировку, если право на занятие адвокатской деятельностью было прекращено по другим мотивам. Только после этого он получит право на занятие своей деятельностью

Много ли случаев потери лицензии адвоката

Как пояснила Мария Рудометкина, в законодательстве нет отдельного понятия "потеря лицензии адвоката". Вместо этого речь идет о приостановлении или прекращении права на занятие адвокатской деятельностью.

В Украине такого термина, как потеря лицензии, у нас нет. Есть приостановление или прекращение права на занятие адвокатской деятельностью

"По состоянию на сегодня такого срока, как потеря лицензии, у нас нет. Есть приостановление или прекращение права на занятие адвокатской деятельностью", — отметила она.

По ее словам, дисциплинарные производства в отношении адвокатов в Украине случаются. Основаниями для них могут быть:

грубое нарушение правил адвокатской этики;

разглашение адвокатской тайны;

конфликт интересов;

ненадлежащее представительство интересов клиента;

невыполнение профессиональных обязанностей;

нарушение присяги адвоката Украины.

"Если адвокат неподобающе исполняет свои обязанности или нарушает присягу адвоката Украины, квалификационно-дисциплинарные комиссии могут привлекать его к ответственности и применять соответствующие санкции", — пояснила адвокат.

В то же время, по словам эксперта, такие решения не всегда являются окончательными. Адвокаты могут обжаловать решение квалификационно-дисциплинарных комиссий в высшей квалификационной комиссии, а также обращаться в суд.

Адвокаты могут обжаловать решения квалификационно-дисциплинарных комиссий в высшей квалификационной комиссии, а также обращаться в суд для восстановления права на осуществление адвокатской деятельности

"Нельзя сказать, что это системная ежедневная практика, когда адвокаты сталкиваются с такими проблемами, но такие случаи в Украине есть. Если речь идет об уголовных производствах в отношении адвокатов, непрохождении повышения квалификации, дисциплинарных проступках или грубых нарушениях правил адвокатской этики, дисциплинарные палаты могут применять соответствующие санкции", — подытожила Мария Рудометкина.

Напомним, Высший антикоррупционный суд Украины избрал для Андрея Ермака меру пресечения в виде содержания под стражей. В то же время суд определил альтернативу — залог в размере 140 млн грн.