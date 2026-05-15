Андрій Єрмак поновив право на адвокатську діяльність після майже шестирічної перерви. Однак його статус під питанням, адже він не пройшов всі обов’язкові курси, які адвокат має пройти після повернення до практики. Фокус з’ясував, коли адвокати можуть втратити право на діяльність і чи можуть відновити.

Колишнього керівника Офісу президента Андрія Єрмака можуть притягнути до дисциплінарної відповідальності через можливе порушення вимог до поновлення адвокатської діяльності. За правилами підвищення кваліфікації адвокатів України, після відновлення права на практику він мав протягом трьох місяців пройти обов’язкові спеціальні курси. Водночас у його профілях на сайтах Національної асоціації адвокатів України та Вищої школи адвокатури НААУ інформації про проходження таких курсів немає, про це повідомили “Схеми” (Радіо Свобода).

Йдеться про вимогу, яка діє для адвокатів, якщо їхня діяльність була зупинена на рік і більше. Після поновлення статусу адвоката така особа має пройти спеціальні курси протягом трьох місяців. При цьому сам Єрмак у коментарі журналістам підтвердив, що таких курсів не проходив.

Андрій Єрмак порушив вимоги до поновлення адвокатської діяльності

Зазначимо, що Андрій Єрмак поновив право на адвокатську діяльність 23 січня 2026 року. До цього його адвокатська діяльність була призупинена з лютого 2020 року, коли він очолив Офіс президента. Тобто перерва тривала майже шість років.

Фокус поспілкувався з експертом і дізнався, у яких випадках адвокат може втратити ліцензію, чи можна її відновити та як це відбувається.

Чому адвокат може втратити право на діяльність

В українському законодавстві про адвокатуру та адвокатську діяльність немає саме формулювання “втрата ліцензії адвоката”. Як пояснила в коментарі Фокусу партнерка, адвокатка Verity Group Марія Рудометкіна, на практиці йдеться про дві різні юридичні процедури:

припинення права на заняття адвокатською діяльністю;

зупинення права на заняття адвокатською діяльністю.

“У законі про адвокатуру чітко зазначені підстави, коли право на заняття адвокатською діяльністю може бути припинене або зупинене”, — зазначила вона

За її словами, припинення права на заняття адвокатською діяльністю можливе, зокрема, якщо адвокат сам подав відповідну заяву. Також підставами можуть бути:

визнання адвоката безвісно відсутнім або оголошення його померлим;

накладення дисциплінарного стягнення у вигляді позбавлення права на заняття адвокатською діяльністю;

встановлення факту подання недостовірних відомостей для отримання свідоцтва;

порушення присяги адвоката України;

наявність обвинувального вироку суду. Йдеться про випадки, коли адвоката засуджено за тяжкий або особливо тяжкий злочин, а також за нетяжкий злочин, якщо суд призначив покарання у вигляді позбавлення волі.

Водночас зупинення права на адвокатську діяльність має інший характер. За словами Марії Рудометкіної, воно може застосовуватися, якщо адвокат сам подав відповідну заяву, наприклад, якщо він переходить на державну службу, проходить військову службу або обіймає іншу посаду, несумісну з адвокатською діяльністю.

“Також право на заняття адвокатською діяльністю може бути зупинене у разі набрання законної сили обвинувальний вирок щодо адвоката за вчинення кримінального правопорушення, крім випадків, які є підставою для припинення такого права”, — зазначила Марія Рудометкіна.

Також підставою може бути дисциплінарне стягнення у вигляді зупинення права на заняття адвокатською діяльністю. Крім того, право на діяльність можуть зупинити, якщо суд визнав адвоката недієздатним або обмежено дієздатним.

Відновлення права на адвокатську діяльність

В Україні можна відновити право на заняття адвокатською діяльністю. Однак порядок залежить від того, чому саме це право було зупинене або припинене.

“Якщо адвокат сам подав заяву про зупинення права на адвокатську діяльність, то для поновлення йому потрібно звернутися до Ради адвокатів регіону із заявою. З наступного дня після отримання Радою такої заяви він уже має право здійснювати адвокатську діяльність”, — розповіла Марія Рудометкіна.

Інший порядок діє у випадках, коли право на адвокатську діяльність було зупинене через обвинувальний вирок. У такій ситуації, за словами експертки, поновлення можливе після того, як Рада адвокатів регіону отримає підтвердження про погашення або зняття судимості в установленому порядку.

Якщо ж адвоката притягнули до дисциплінарної відповідальності й тимчасово зупинили його право на діяльність, поновлення відбувається після завершення строку такого стягнення.

“У разі, якщо право на заняття адвокатською діяльністю було припинене, його поновлення можливе після зняття або погашення судимості за вчинення тяжкого чи особливо тяжкого злочину. Але це може відбутися не раніше ніж через два роки з дня набрання законної сили обвинувальним вироком щодо адвоката”, — зазначила Марія Рудометкіна.

Вона додала, що адвокату потрібно буде заново складати іспит, проходити стажування, якщо право на заняття адвокатською діяльністю було припинене з інших мотивів. Лише після цього він отримає право на заняття своєю діяльністю.

Чи багато випадків втрати ліцензії адвоката

Як пояснила Марія Рудометкіна, у законодавстві немає окремого поняття “втрата ліцензії адвоката”. Натомість ідеться про зупинення або припинення права на заняття адвокатською діяльністю.

“Станом на сьогодні такого терміну, як втрата ліцензії, у нас немає. Є зупинення або припинення права на заняття адвокатською діяльністю”, — зазначила вона.

За її словами, дисциплінарні провадження щодо адвокатів в Україні трапляються. Підставами для них можуть бути:

грубе порушення правил адвокатської етики;

розголошення адвокатської таємниці;

конфлікт інтересів;

неналежне представництво інтересів клієнта;

невиконання професійних обов’язків;

порушення присяги адвоката України.

“Якщо адвокат неналежно виконує свої обов’язки або порушує присягу адвоката України, кваліфікаційно-дисциплінарні комісії можуть притягувати його до відповідальності та застосовувати відповідні санкції”, — пояснила адвокатка.

Водночас, за словами експертки, такі рішення не завжди є остаточними. Адвокати можуть оскаржувати рішення кваліфікаційно-дисциплінарних комісій до вищої кваліфікаційної комісії, а також звертатися до суду.

“Не можна сказати, що це системна щоденна практика, коли адвокати стикаються з такими проблемами, але такі випадки в Україні є. Якщо йдеться про кримінальні провадження щодо адвокатів, непроходження підвищення кваліфікації, дисциплінарні проступки або грубі порушення правил адвокатської етики, дисциплінарні палати можуть застосовувати відповідні санкції”, — підсумувала Марія Рудометкіна.

Нагадаємо, Вищий антикорупційний суд України обрав для Андрія Єрмака запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Водночас суд визначив альтернативу — заставу в розмірі 140 млн грн.