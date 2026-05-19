В обход России: Словакия хочет заключить с Азербайджаном газовый контракт на 10 лет

Словакия обсуждает с Азербайджаном долгосрочный контракт на поставку газа минимум на 10 лет. В Братиславе заявили, что хотят диверсифицировать энергоснабжение на фоне планов ЕС отказаться от российского газа к 2027 году.

Об этом заявил вице-премьер-министр и министр окружающей среды Словакии Томаш Тараба в интервью азербайджанскому агентству Report во время визита в Баку для участия в 13-й сессии Всемирного форума городов.

По словам Тарабы, Словакия хочет диверсифицировать поставки энергоресурсов, а Азербайджан является для страны "очень надежным партнером". Он отметил, что сейчас стороны обсуждают не саму возможность закупки газа, а способы его доставки в Центральную Европу.

"Речь идет не о том, хотим ли мы получать ваши энергоресурсы, а о том, как доставить их в Центральную Европу", — сказал Тараба. По его словам, стороны обсуждают, какие трубопроводы можно использовать и в каких объемах.

Словакия остается одной из немногих стран Европы, которые продолжают покупать российские нефть и газ. Российский газ страна получает в обход украинской газотранспортной системы через газопровод "Турецкий поток".

Ранее глава словацкого энергооператора SPP Мартин Хуска сообщал, что компания ищет новых поставщиков газа после решения Евросоюза постепенно отказаться от закупок российского топлива из-за войны РФ против Украины. В частности, продолжаются переговоры с азербайджанской компанией SOCAR относительно долгосрочных поставок.

Тараба также поблагодарил Азербайджан за поддержку во время проблем с поставками энергоресурсов "несколько месяцев назад", в частности после кризиса с транзитом через Украину.

Напомним, в апреле 2026 года Словакия возобновила получение российской нефти через трубопровод "Дружба" после ремонта поврежденного участка на территории Украины. Тогда министр экономики Словакии Дениса Сакова заявила, что поставки происходят "согласно согласованному плану".

В мае Словакия временно закрыла все пограничные переходы с Украиной после масштабной атаки РФ по Закарпатью. Тогда российские дроны атаковали Ужгород и другие общины области, а словацкие власти объяснили ограничения "соображениями безопасности".