В обхід Росії: Словаччина хоче укласти з Азербайджаном газовий контракт на 10 років

Словаччина обговорює з Азербайджаном довгостроковий контракт на постачання газу щонайменше на 10 років. У Братиславі заявили, що хочуть диверсифікувати енергопостачання на тлі планів ЄС відмовитися від російського газу до 2027 року.

Про це заявив віцепрем’єр-міністр і міністр довкілля Словаччини Томаш Тараба в інтерв’ю азербайджанському агентству Report під час візиту до Баку для участі у 13-й сесії Всесвітнього форуму міст.

За словами Тараби, Словаччина хоче диверсифікувати постачання енергоресурсів, а Азербайджан є для країни “дуже надійним партнером”. Він зазначив, що зараз сторони обговорюють не саму можливість закупівлі газу, а способи його доставки до Центральної Європи.

“Йдеться не про те, чи хочемо ми отримувати ваші енергоресурси, а про те, як доставити їх до Центральної Європи”, — сказав Тараба. За його словами, сторони обговорюють, які трубопроводи можна використовувати та в яких обсягах.

Словаччина залишається однією з небагатьох країн Європи, які продовжують купувати російські нафту та газ. Російський газ країна отримує в обхід української газотранспортної системи через газогін “Турецький потік”.

Раніше глава словацького енергооператора SPP Мартін Хуска повідомляв, що компанія шукає нових постачальників газу після рішення Євросоюзу поступово відмовитися від закупівель російського палива через війну РФ проти України. Зокрема, тривають переговори з азербайджанською компанією SOCAR щодо довгострокових поставок.

Тараба також подякував Азербайджану за підтримку під час проблем із постачанням енергоресурсів “кілька місяців тому”, зокрема після кризи з транзитом через Україну.

Нагадаємо, у квітні 2026 року Словаччина відновила отримання російської нафти через трубопровід “Дружба” після ремонту пошкодженої ділянки на території України. Тоді міністерка економіки Словаччини Деніса Сакова заявила, що постачання відбуваються “згідно з узгодженим планом”.

У травні Словаччина тимчасово закрила всі прикордонні переходи з Україною після масштабної атаки РФ по Закарпаттю. Тоді російські дрони атакували Ужгород та інші громади області, а словацька влада пояснила обмеження “міркуваннями безпеки”.