Словаччина почала отримувати російську нафту через трубопровід "Дружба"

Транзит російської нафти через нафтопровод "Дружба" до Словаччини було відновлено 23 квітня. За день до цього була відновлена ділянка трубопроводу на території України, яку пошкодили російські обстріли за декілька місяців до цього.

Нафта почала надходити о другій ночі 23 квітня. Про це повідомила міністерка економіки Словаччини Деніса Сакова.

"Наразі прийом нафти відбувається згідно з узгодженим планом", – повідомила Сакова у своїх соцмережах.

Натомість видання Aktuality зазначає, що за попередньою інформацією, українська сторона мала надати план відновлення "Дружби" словацькому перевізнику нафти "Транспетрол" в середу.

21 квітня президент України Володимир Зеленський повідомив, що Україна завершила ремонтні роботи на ділянці трубопроводу "Дружба", який було пошкоджено внаслідок російських обстрілів. Завдяки цьому може бути відновлення постачання нафти з РФ до Угорщини та Словаччини.

Відео дня

Скандал з нафтопроводом "Дружба" — що відомо

Раніше голова МЗС Угорщини Петер Сіярто заявляв, що Україна нібито утримує нафтопровід "Дружба" закритим із політичних мотивів та не відновлює постачання нафти до Угорщини. За його словами, українські дипломати підтвердили це угорським колегам. Однак у МЗС України спростували цю заяву угорського міністра.

Перед цим Віктор Орбан у відкритому листі звернувся до Зеленського, зазначивши, що той проводить "антиугорську" політику. Він закликав відновити роботу нафтопроводу "Дружба".

Також Орбан наказав розмістити війська біля низки енергооб'єктів через загрозу з боку України.

Цьому передувала заява Зеленського про те, що російська нафта не надходить до Угорщини через нафтопровід "Дружба" є наслідком російської атаки. Відтак Орбан має звернутися до Путіна, а не до України.

23 лютого голова МЗС Будапешту Петер Сіярто заявив про те, що припинення постачання російської нафти через нафтопровід "Дружба" є виключно політичним рішенням України. Він звинуватив Київ у нібито бажанні втрутитися в майбутні вибори в Угорщині.

Перед цим посол Угорщини в Євросоюзі наклав вето на рішення ЄС щодо виділення Україні кредиту в 90 млрд євро. Сіярто пояснив, що Угорщина розблокує надання кредиту лише після того, як Україна відновить постачання російської нафти до Угорщини.

Водночас у Євросоюзі вже знайшли спосіб надати Україні кредит у 90 мільярдів євро навіть попри вето Угорщини. Для цього планують розглянути варіант з використанням заморожених російських активів.