Словакия начала получать российскую нефть через трубопровод "Дружба"

Транзит российской нефти по нефтепроводу "Дружба" в Словакию был восстановлен 23 апреля. За день до этого был восстановлен участок трубопровода на территории Украины, который повредили российские обстрелы за несколько месяцев до этого.

Нефть начала поступать в два часа ночи 23 апреля. Об этом сообщила министр экономики Словакии Дениса Сакова.

"Сейчас прием нефти происходит согласно согласованному плану", — сообщила Сакова в своих соцсетях.

Зато издание Aktuality отмечает, что по предварительной информации, украинская сторона должна была предоставить план восстановления "Дружбы" словацкому перевозчику нефти "Транспетрол" в среду.

21 апреля президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Украина завершила ремонтные работы на участке трубопровода "Дружба", который был поврежден в результате российских обстрелов. Благодаря этому могут быть возобновлены поставки нефти из РФ в Венгрию и Словакию.

Відео дня

Скандал с нефтепроводом "Дружба" — что известно

Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявлял, что Украина якобы удерживает нефтепровод "Дружба" закрытым по политическим мотивам и не возобновляет поставки нефти в Венгрию. По его словам, украинские дипломаты подтвердили это венгерским коллегам. Однако в МИД Украины опровергли это заявление венгерского министра.

Перед этим Виктор Орбан в открытом письме обратился к Зеленскому, отметив, что тот проводит "антивенгерскую" политику. Он призвал возобновить работу нефтепровода "Дружба".

Также Орбан приказал разместить войска возле ряда энергообъектов из-за угрозы со стороны Украины.

Этому предшествовало заявление Зеленского о том, что российская нефть, не поступающая в Венгрию через нефтепровод "Дружба", является следствием российской атаки. Поэтому Орбан должен обратиться к Путину, а не к Украине.

23 февраля глава МИД Будапешта Петер Сийярто заявил о том, что прекращение поставок российской нефти через нефтепровод "Дружба" является исключительно политическим решением Украины. Он обвинил Киев в якобы желании вмешаться в предстоящие выборы в Венгрии.

Перед этим посол Венгрии в Евросоюзе наложил вето на решение ЕС о выделении Украине кредита в 90 млрд евро. Сийярто пояснил, что Венгрия разблокирует предоставление кредита только после того, как Украина возобновит поставки российской нефти в Венгрию.

В то же время в Евросоюзе уже нашли способ предоставить Украине кредит в 90 миллиардов евро даже несмотря на вето Венгрии. Для этого планируют рассмотреть вариант с использованием замороженных российских активов.