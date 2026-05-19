РФ накрывает кадровый коллапс: война и эмиграция добивают экономику, — Bloomberg

Россия столкнулась с острым дефицитом рабочей силы, который может тормозить экономику еще много лет. Причинами называют старение населения и потери из-за войны против Украины.

Об этом сообщило агентство Bloomberg.

По оценкам журналистов, для восстановления баланса на рынке труда России сейчас не хватает около 1,5 млн работников. Российский союз промышленников и предпринимателей прогнозирует, что к 2030 году дефицит может вырасти до 3 млн человек.

В материале отмечается, что полномасштабная война против Украины, которая длится уже пятый год, лишь усугубила проблему. По данным вашингтонского Центра стратегических и международных исследований, Россия потеряла примерно 1,2 млн военных, в том числе до 325 тысяч погибших по состоянию на январь 2026 года. В то же время аналитики считают, что даже завершение боевых действий не решит проблему из-за демографического кризиса.

Заместитель председателя правительства РФ Александр Новак заявил, что в стране "практически не осталось свободных трудовых ресурсов". Председатель Центробанка РФ Эльвира Набиуллина в апреле также сказала, что современная Россия еще не сталкивалась со столь острым дефицитом кадров.

Bloomberg пишет, что трудоспособное население России сокращается с 2010 года. По данным российского Минтруда, сейчас в стране около 74 млн человек трудоспособного возраста. Причиной называют последствия демографического спада 1990-х годов после распада СССР, когда резко упала рождаемость.

Независимый демограф Игорь Ефремов заявил, что количество работников в возрасте от 25 до 39 лет сократилось примерно на 4 млн человек, тогда как доля работников старше 55 лет выросла. По словам Новака, в ближайшие пять лет из-за выхода людей на пенсию России придется заменить около 11 млн работников.

По оценкам Ефремова, после 2022 года эмиграция сократила российскую рабочую силу еще на 300-400 тысяч человек. Кроме того, количество трудовых мигрантов в стране уменьшилось примерно на 1 млн по сравнению с началом 2022 года.

Отдельно демограф отметил, что российская армия вывела с рынка труда от 700 до 900 тысяч человек. Часть из них могла бы вернуться к гражданской работе после завершения войны, но многие мобилизованные не имели значительного профессионального опыта.

В Bloomberg отмечают, что следующее десятилетие может частично улучшить ситуацию благодаря поколению, рожденному после программ стимулирования рождаемости в 2000-х годах. В то же время агентство прогнозирует, что население России продолжит стареть, а рождаемость будет оставаться на уровне конца 1990-х — начала 2000-х годов.

