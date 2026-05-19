Мир Российско-украинская война

Втрое меньше, чем во времена СССР: прямые рейсы из РФ принимают лишь около 30 стран мира

Российский самолет (иллюстративное фото) | Фото: РИА Новости

Летом 2026 года останется только 31 или 32 государства, в которые можно будет добраться прямым авиарейсом с территории России. Под вопросом пока остается сообщение с Саудовской Аравией.

В перечне стран, принимающих прямые рейсы из РФ, только одна европейская страна — Сербия, сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР).

По словам аналитиков, к июню часть направлений исчезла из-за сезонности, топливных и геополитических факторов, а также ограничений, связанных с войной в Персидском заливе.

Страны, куда россияне могут улететь прямыми рейсами летом 2026 года:

  • Абхазия;
  • Азербайджан;
  • Афганистан;
  • Беларусь;
  • Армения;
  • Вьетнам;
  • Гонконг (КНР);
  • Грузия;
  • Египет;
  • Израиль;
  • Индия;
  • Индонезия;
  • Иордания;
  • Иран;
  • Казахстан;
  • Катар;
  • Китай;
  • КНДР;
  • Кыргызстан;
  • Мальдивы;
  • Марокко;
  • Монголия;
  • ОАЭ;
  • Оман;
  • Саудовская Аравия;
  • Сербия;
  • Таджикистан;
  • Таиланд;
  • Туркменистан;
  • Турция;
  • Узбекистан;
  • Эфиопия.
Отметим, что речь идет не только о рейсах из Москвы, а из любой точки РФ.

Аналитики АТОР указали, что зимой 2025-2026 годов прямая маршрутная сеть из РФ насчитывала до 43 стран, тогда как уже через полгода более 10 стран отминусовались.

"Для сравнения, даже в СССР во времена "железного занавеса" зарубежная маршрутная сеть была гораздо шире: в начале 80-х годов "Аэрофлот" обслуживал около 80-90 направлений, а к концу десятилетия прямое авиасообщение было налажено примерно с сотней стран", — отметили в АТОР.

Там также подчеркнули, что нужно учитывать, что часть нынешних зарубежных направлений во времена СССР считалась внутренними.

