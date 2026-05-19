Втрое меньше, чем во времена СССР: прямые рейсы из РФ принимают лишь около 30 стран мира
Летом 2026 года останется только 31 или 32 государства, в которые можно будет добраться прямым авиарейсом с территории России. Под вопросом пока остается сообщение с Саудовской Аравией.
В перечне стран, принимающих прямые рейсы из РФ, только одна европейская страна — Сербия, сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР).
По словам аналитиков, к июню часть направлений исчезла из-за сезонности, топливных и геополитических факторов, а также ограничений, связанных с войной в Персидском заливе.
Страны, куда россияне могут улететь прямыми рейсами летом 2026 года:
- Абхазия;
- Азербайджан;
- Афганистан;
- Беларусь;
- Армения;
- Вьетнам;
- Гонконг (КНР);
- Грузия;
- Египет;
- Израиль;
- Индия;
- Индонезия;
- Иордания;
- Иран;
- Казахстан;
- Катар;
- Китай;
- КНДР;
- Кыргызстан;
- Мальдивы;
- Марокко;
- Монголия;
- ОАЭ;
- Оман;
- Саудовская Аравия;
- Сербия;
- Таджикистан;
- Таиланд;
- Туркменистан;
- Турция;
- Узбекистан;
- Эфиопия.
Отметим, что речь идет не только о рейсах из Москвы, а из любой точки РФ.
Аналитики АТОР указали, что зимой 2025-2026 годов прямая маршрутная сеть из РФ насчитывала до 43 стран, тогда как уже через полгода более 10 стран отминусовались.
"Для сравнения, даже в СССР во времена "железного занавеса" зарубежная маршрутная сеть была гораздо шире: в начале 80-х годов "Аэрофлот" обслуживал около 80-90 направлений, а к концу десятилетия прямое авиасообщение было налажено примерно с сотней стран", — отметили в АТОР.
Там также подчеркнули, что нужно учитывать, что часть нынешних зарубежных направлений во времена СССР считалась внутренними.
