Втрое меньше, чем во времена СССР: прямые рейсы из РФ принимают лишь около 30 стран мира

Летом 2026 года останется только 31 или 32 государства, в которые можно будет добраться прямым авиарейсом с территории России. Под вопросом пока остается сообщение с Саудовской Аравией.

В перечне стран, принимающих прямые рейсы из РФ, только одна европейская страна — Сербия, сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР).

По словам аналитиков, к июню часть направлений исчезла из-за сезонности, топливных и геополитических факторов, а также ограничений, связанных с войной в Персидском заливе.

Страны, куда россияне могут улететь прямыми рейсами летом 2026 года:

Абхазия;

Азербайджан;

Афганистан;

Беларусь;

Армения;

Вьетнам;

Гонконг (КНР);

Грузия;

Египет;

Израиль;

Индия;

Индонезия;

Иордания;

Иран;

Казахстан;

Катар;

Китай;

КНДР;

Кыргызстан;

Мальдивы;

Марокко;

Монголия;

ОАЭ;

Оман;

Саудовская Аравия;

Сербия;

Таджикистан;

Таиланд;

Туркменистан;

Турция;

Узбекистан;

Эфиопия.

Отметим, что речь идет не только о рейсах из Москвы, а из любой точки РФ.

Аналитики АТОР указали, что зимой 2025-2026 годов прямая маршрутная сеть из РФ насчитывала до 43 стран, тогда как уже через полгода более 10 стран отминусовались.

"Для сравнения, даже в СССР во времена "железного занавеса" зарубежная маршрутная сеть была гораздо шире: в начале 80-х годов "Аэрофлот" обслуживал около 80-90 направлений, а к концу десятилетия прямое авиасообщение было налажено примерно с сотней стран", — отметили в АТОР.

Там также подчеркнули, что нужно учитывать, что часть нынешних зарубежных направлений во времена СССР считалась внутренними.

