Втричі менше, ніж за часів СРСР: прямі рейси з РФ приймають лише близько 30 країн світу

Влітку 2026 року залишиться лише 31 або 32 держави, до яких можна буде дістатись прямим авіарейсом з території Росії. Під питанням наразі залишається сполучення з Саудівською Аравією.

В переліку країн, що приймають прямі рейси з РФ, лише одна європейська країна — Сербія, повідомила Асоціація туроператорів Росії (АТОР).

За словами аналітиків, до червня частина напрямків зникла через сезонність, паливні та геополітичні чинники, а також обмеження, пов'язані з війною в Перській затоці.

Країни, куди росіяни можуть відлетіти прямими рейсами влітку 2026 року:

Абхазія;

Азербайджан;

Афганістан;

Білорусь;

Вірменія;

В’єтнам;

Гонконг (КНР);

Грузія;

Єгипет;

Ізраїль;

Індія;

Індонезія;

Йорданія;

Іран;

Казахстан;

Катар;

Китай;

КНДР;

Киргизстан;

Мальдіви;

Марокко;

Монголія;

ОАЕ;

Оман;

Саудівська Аравія;

Сербія;

Таджикистан;

Таїланд;

Туркменістан;

Туреччина;

Узбекистан;

Ефіопія.

Відео дня

Зазначимо, що йдеться не лише про рейси з Москви, а з будь-якої точки РФ.

Аналітики АТОР вказали, що взимку 2025–2026 років пряма маршрутна мережа з РФ налічувала до 43 країн, тоді як вже за півроку понад 10 країн відмінусувались.

"Для порівняння, навіть у СРСР за часів "залізної завіси" закордонна маршрутна мережа була набагато ширшою: на початку 80-х років "Аерофлот" обслуговував близько 80–90 напрямків, а до кінця десятиліття пряме авіасполучення було налагоджено приблизно з сотнею країн", — зазначили в АТОР.

Там також підкреслили, що потрібно враховувати, що частина нинішніх закордонних напрямків за часів СРСР вважалася внутрішніми.

Нагадаємо, 17 травня у Москві масово затримували авіарейси.

Фокус також писав про те, що в ОП розглядають Білорусь, як потенційну загрозу Україні.