Втричі менше, ніж за часів СРСР: прямі рейси з РФ приймають лише близько 30 країн світу
Влітку 2026 року залишиться лише 31 або 32 держави, до яких можна буде дістатись прямим авіарейсом з території Росії. Під питанням наразі залишається сполучення з Саудівською Аравією.
В переліку країн, що приймають прямі рейси з РФ, лише одна європейська країна — Сербія, повідомила Асоціація туроператорів Росії (АТОР).
За словами аналітиків, до червня частина напрямків зникла через сезонність, паливні та геополітичні чинники, а також обмеження, пов'язані з війною в Перській затоці.
Країни, куди росіяни можуть відлетіти прямими рейсами влітку 2026 року:
- Абхазія;
- Азербайджан;
- Афганістан;
- Білорусь;
- Вірменія;
- В’єтнам;
- Гонконг (КНР);
- Грузія;
- Єгипет;
- Ізраїль;
- Індія;
- Індонезія;
- Йорданія;
- Іран;
- Казахстан;
- Катар;
- Китай;
- КНДР;
- Киргизстан;
- Мальдіви;
- Марокко;
- Монголія;
- ОАЕ;
- Оман;
- Саудівська Аравія;
- Сербія;
- Таджикистан;
- Таїланд;
- Туркменістан;
- Туреччина;
- Узбекистан;
- Ефіопія.
Зазначимо, що йдеться не лише про рейси з Москви, а з будь-якої точки РФ.
Аналітики АТОР вказали, що взимку 2025–2026 років пряма маршрутна мережа з РФ налічувала до 43 країн, тоді як вже за півроку понад 10 країн відмінусувались.
"Для порівняння, навіть у СРСР за часів "залізної завіси" закордонна маршрутна мережа була набагато ширшою: на початку 80-х років "Аерофлот" обслуговував близько 80–90 напрямків, а до кінця десятиліття пряме авіасполучення було налагоджено приблизно з сотнею країн", — зазначили в АТОР.
Там також підкреслили, що потрібно враховувати, що частина нинішніх закордонних напрямків за часів СРСР вважалася внутрішніми.
Нагадаємо, 17 травня у Москві масово затримували авіарейси.
Фокус також писав про те, що в ОП розглядають Білорусь, як потенційну загрозу Україні.