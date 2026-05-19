Втричі менше, ніж за часів СРСР: прямі рейси з РФ приймають лише близько 30 країн світу

Російський літак (ілюстративне фото) | Фото: РИА Новости

Влітку 2026 року залишиться лише 31 або 32 держави, до яких можна буде дістатись прямим авіарейсом з території Росії. Під питанням наразі залишається сполучення з Саудівською Аравією.

В переліку країн, що приймають прямі рейси з РФ, лише одна європейська країна — Сербія, повідомила Асоціація туроператорів Росії (АТОР).

За словами аналітиків, до червня частина напрямків зникла через сезонність, паливні та геополітичні чинники, а також обмеження, пов'язані з війною в Перській затоці.

Країни, куди росіяни можуть відлетіти прямими рейсами влітку 2026 року:

  • Абхазія;
  • Азербайджан;
  • Афганістан;
  • Білорусь;
  • Вірменія;
  • В’єтнам;
  • Гонконг (КНР);
  • Грузія;
  • Єгипет;
  • Ізраїль;
  • Індія;
  • Індонезія;
  • Йорданія;
  • Іран;
  • Казахстан;
  • Катар;
  • Китай;
  • КНДР;
  • Киргизстан;
  • Мальдіви;
  • Марокко;
  • Монголія;
  • ОАЕ;
  • Оман;
  • Саудівська Аравія;
  • Сербія;
  • Таджикистан;
  • Таїланд;
  • Туркменістан;
  • Туреччина;
  • Узбекистан;
  • Ефіопія.
Зазначимо, що йдеться не лише про рейси з Москви, а з будь-якої точки РФ.

Аналітики АТОР вказали, що взимку 2025–2026 років пряма маршрутна мережа з РФ налічувала до 43 країн, тоді як вже за півроку понад 10 країн відмінусувались.

"Для порівняння, навіть у СРСР за часів "залізної завіси" закордонна маршрутна мережа була набагато ширшою: на початку 80-х років "Аерофлот" обслуговував близько 80–90 напрямків, а до кінця десятиліття пряме авіасполучення було налагоджено приблизно з сотнею країн", — зазначили в АТОР.

Там також підкреслили, що потрібно враховувати, що частина нинішніх закордонних напрямків за часів СРСР вважалася внутрішніми.

