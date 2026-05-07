Насилие и кризис: смерть Путина может вызвать хаос в РФ, а не конец войны, — Newsweek

Внезапная смерть российского диктатора Владимира Путина не гарантирует завершения войны против Украины и может спровоцировать борьбу элит, насилие и кризис в ядерной державе. Потенциальные преемники Путина, вероятно, продолжат его агрессивную политику.

Об этом говорится в аналитическом материале Newsweek.

Издание отмечает, что главная угроза для Путина исходит не извне, а изнутри созданной им системы, где между силовыми структурами и элитами усиливается борьба за влияние.

В материале говорится, что Путин за 25 лет построил систему, в которой ключевые решения зависят только от него. Российские институты фактически потеряли самостоятельность, а элитные группы конкурируют между собой за благосклонность Кремля. По мнению авторов, внезапное исчезновение Путина создаст "черную дыру", которая спровоцирует борьбу между силовиками, олигархами и чиновниками.

По данным утечки европейской разведки, о которой ранее писало Financial Times и российское издание "Важные истории", Путин все больше времени проводит в бункерах из-за страха покушения или переворота. В РФ также резко усилили меры безопасности вокруг президента: увеличили количество проверок, ограничили круг помощников и передвижения.

Newsweek напоминает о мятеже главаря ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина в 2023 году. Тогда его бойцы захватили штаб в Ростове-на-Дону и двинулись на Москву, но впоследствии отступили. Позже Пригожин погиб в авиакатастрофе.

Среди возможных преемников Путина издание называет бывшего охранника президента Алексея Дюмина, кремлевского куратора внутренней политики Сергея Кириенко и вице-премьера Дмитрия Патрушева. В то же время влиятельные силовики, в частности директор ФСБ Александр Бортников и Николай Патрушев, могут стать ключевыми фигурами в борьбе за власть.

"Скорее всего выживет тот преемник, который сможет больше всего напугать других", — отмечают авторы материала.

Они отмечают, что большинство потенциальных претендентов разделяют антизападные и имперские взгляды Путина.

В статье также говорится о серьезных проблемах внутри РФ. По оценке Harvard Kennedy School, по состоянию на февраль 2026 года Россия могла потерять около 1 миллиона военных убитыми и ранеными в войне против Украины. На этом фоне страна сталкивается с высокой инфляцией, дефицитом ресурсов и последствиями санкций.

Отдельную опасность, по данным Института изучения войны (ISW), представляют ветераны войны и помилованные преступники, которые возвращаются с фронта. В Newsweek считают, что после завершения войны это может привести к росту преступности и нестабильности внутри России.

Авторы материала заключают, что падение режима Путина не будет означать автоматического краха созданной им системы. По их мнению, смерть российского президента может "решить одну проблему, но создать десятки новых" для самой РФ и Европы.

