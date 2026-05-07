Насильство і криза: смерть Путіна може спричинити хаос у РФ, а не кінець війни, — Newsweek

Раптова смерть російського диктатора Володимира Путіна не гарантує завершення війни проти України та може спровокувати боротьбу еліт, насильство і кризу в ядерній державі. Потенційні наступники Путіна, ймовірно, продовжать його агресивну політику.

Про це йдеться в аналітичному матеріалі Newsweek.

Видання зазначає, що головна загроза для Путіна походить не ззовні, а зсередини створеної ним системи, де між силовими структурами та елітами посилюється боротьба за вплив.

У матеріалі йдеться, що Путін за 25 років побудував систему, у якій ключові рішення залежать лише від нього. Російські інститути фактично втратили самостійність, а елітні групи конкурують між собою за прихильність Кремля. На думку авторів, раптове зникнення Путіна створить “чорну діру”, яка спровокує боротьбу між силовиками, олігархами та чиновниками.

За даними витоку європейської розвідки, про який раніше писало Financial Times та російське видання “Важливі історії”, Путін дедалі більше часу проводить у бункерах через страх замаху або перевороту. У РФ також різко посилили заходи безпеки навколо президента: збільшили кількість перевірок, обмежили коло помічників та пересування.

Newsweek нагадує про заколот ватажка ПВК “Вагнер” Євгена Пригожина у 2023 році. Тоді його бійці захопили штаб у Ростові-на-Дону та рушили на Москву, але згодом відступили. Пізніше Пригожин загинув в авіакатастрофі.

Серед можливих наступників Путіна видання називає колишнього охоронця президента Олексія Дюміна, кремлівського куратора внутрішньої політики Сергія Кирієнка та віцепрем’єра Дмитра Патрушева. Водночас впливові силовики, зокрема директор ФСБ Олександр Бортников та Микола Патрушев, можуть стати ключовими фігурами у боротьбі за владу.

“Найімовірніше виживе той наступник, який зможе найбільше налякати інших”, — зазначають автори матеріалу.

Вони наголошують, що більшість потенційних претендентів поділяють антизахідні та імперські погляди Путіна.

У статті також йдеться про серйозні проблеми всередині РФ. За оцінкою Harvard Kennedy School, станом на лютий 2026 року Росія могла втратити близько 1 мільйона військових убитими та пораненими у війні проти України. На цьому тлі країна стикається з високою інфляцією, дефіцитом ресурсів і наслідками санкцій.

Окрему небезпеку, за даними Інституту вивчення війни (ISW), становлять ветерани війни та помилувані злочинці, які повертаються з фронту. У Newsweek вважають, що після завершення війни це може призвести до зростання злочинності та нестабільності всередині Росії.

Автори матеріалу підсумовують, що падіння режиму Путіна не означатиме автоматичного краху створеної ним системи. На їхню думку, смерть російського президента може “розв'язати одну проблему, але створити десятки нових” для самої РФ та Європи.

