РФ накриває кадровий колапс: війна та еміграція добивають економіку, — Bloomberg

Росія зіткнулася з гострим дефіцитом робочої сили, який може гальмувати економіку ще багато років. Причинами називають старіння населення та втрати через війну проти України.

Про це повідомило агентство Bloomberg.

За оцінками журналістів, для відновлення балансу на ринку праці Росії зараз бракує близько 1,5 млн працівників. Російський союз промисловців і підприємців прогнозує, що до 2030 року дефіцит може зрости до 3 млн осіб.

У матеріалі зазначається, що повномасштабна війна проти України, яка триває вже п’ятий рік, лише посилила проблему. За даними вашингтонського Центру стратегічних і міжнародних досліджень, Росія втратила приблизно 1,2 млн військових, зокрема до 325 тисяч загиблих станом на січень 2026 року. Водночас аналітики вважають, що навіть завершення бойових дій не вирішить проблему через демографічну кризу.

Заступник голови уряду РФ Олександр Новак заявив, що в країні “практично не залишилося вільних трудових ресурсів”. Голова Центробанку РФ Ельвіра Набіулліна у квітні також сказала, що сучасна Росія ще не стикалася з настільки гострим дефіцитом кадрів.

Bloomberg пише, що працездатне населення Росії скорочується з 2010 року. За даними російського Мінпраці, зараз у країні близько 74 млн людей працездатного віку. Причиною називають наслідки демографічного спаду 1990-х років після розпаду СРСР, коли різко впала народжуваність.

Незалежний демограф Ігор Єфремов заявив, що кількість працівників віком від 25 до 39 років скоротилася приблизно на 4 млн осіб, тоді як частка працівників старших за 55 років зросла. За словами Новака, у найближчі п’ять років через вихід людей на пенсію Росії доведеться замінити близько 11 млн працівників.

За оцінками Єфремова, після 2022 року еміграція скоротила російську робочу силу ще на 300–400 тисяч осіб. Крім того, кількість трудових мігрантів у країні зменшилася приблизно на 1 млн порівняно з початком 2022 року.

Окремо демограф зазначив, що російська армія вивела з ринку праці від 700 до 900 тисяч людей. Частина з них могла б повернутися до цивільної роботи після завершення війни, але багато мобілізованих не мали значного професійного досвіду.

У Bloomberg зазначають, що наступне десятиліття може частково покращити ситуацію завдяки поколінню, народженому після програм стимулювання народжуваності у 2000-х роках. Водночас агентство прогнозує, що населення Росії продовжить старішати, а народжуваність залишатиметься на рівні кінця 1990-х — початку 2000-х років.

