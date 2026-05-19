Как вернуть деньги за испорченные продукты: что нужно помнить покупателям, — адвокат

Если супермаркеты продают испорченные или просроченные продукты, то этим они нарушают права покупателей, которые могут требовать возврата денег, заявил адвокат. Для этого покупатели должны придерживаться определенных условий: если что-то пропустят, то компенсации не будет. Что должны знать покупатели о таких случаях и сколько времени после покупки у них есть?

Чтобы вернуть деньги за некачественный или просроченный товар, покупатель должен сохранить фискальный чек, упаковку и часть товара, пояснил адвокат Евгений Булименко в комментарии "РБК-Украина". При этом следует уложиться в определенные сроки, которые зависят от особенностей хранения продуктов. Если продукт должен храниться при температуре +6 градусов, то на обращение в магазин есть одни сутки, а если срок годности 14 дней — то больше.

Адвокат напомнил, что права покупателей в таких случаях защищаются Законом "О правах потребителей" и правительственным постановлением №1347. В законе есть статья 8, в которой говорится о покупке испорченных или просроченных товаров. Эксперт подчеркнул, что магазин обязан вернуть деньги или заменить товар. При этом обязательное условие — наличие чека, и также желательно иметь упаковку и часть испорченного продукта. Уточняется, что некоторые нормы закона начнут действовать после отмены военного положения. Впрочем, если покупатель жалуется на испорченные продукты, то деньги должны вернуть сразу же или в течение ближайших семи дней. Магазин и покупатель могут договориться об альтернативе возврату средств: разрешается заменить продукт на качественный, если клиент согласился.

В правительственном постановлении есть три правила относительно сроков обращения:

продукт хранится при +6 — жаловаться можно в течение суток после покупки;

продукт хранится до 14 дней — через трое суток после покупки, но до срока годности;

продукт имеет срок хранения более 14 дней — в течение 14 дней с момента покупки.

Адвокат обратил внимание, что цена на продукт может измениться с момента покупки до момента, когда человек придет с жалобой. В таком случае стоимость продукта определяется на время обращения покупателя, а если цена уменьшилась — то на момент покупки. Также эксперт отметил, что деньги должны вернуть сразу же или максимум в течение семи дней.

Права покупателей — детали

Закон о защите прав потребителей, упомянутый адвокатом Булименко, размещен на портале Верховной Рады. Статья 8 действительно касается "права потребителя в случае приобретения непригодного или опасного пищевого продукта". Кроме того, есть статья 7, в которой говорится о "приобретении товара с недостатком": в таком случае возможен ремонт в течение гарантийного срока или замена на такой же товар. На портале Госпотребслужбы подробно описано, как и куда обращаться, если покупатель имеет замечания к качеству покупки и нуждается в защите прав.

