Як повернути гроші за зіпсовані продукти: що потрібно пам'ятати покупцям, — адвокат

Якщо супермаркети продають зіпсовані чи прострочені продукти, то цим вони порушують права покупців, які можуть вимагати повернення грошей, заявив адвокат. Для цього покупці повинні дотримуватись певних умов: якщо щось пропустять, то компенсації не буде. Що повинні знати покупці про такі випадки та скільки часу після покупки у них є?

Щоб повернути гроші за неякісний чи прострочений товар, покупець повинен зберегти фіскальний чек, упаковку та частину товару, пояснив адвокат Євген Буліменко у коментарі "РБК-Україна". При цьому слід вкластись у певні строки, які залежать від особливостей зберігання продуктів. Якщо продукт має зберігатись при температурі +6 градусів, то на звернення до магазину є одна доба, а якщо термін придатності 14 днів — то більше.

Адвокат нагадав, що права покупців у таких випадках захищаються Законом "Про права споживачів" та урядовою постановою №1347. У законі є стаття 8, у якій ідеться про купівлю зіпсованих або прострочених товарів. Експерт наголосив, що магазин зобов'язаний повернути гроші або замінити товар. При цьому обов'язкова умова — наявність чека, і також бажано мати упаковку та шматок зіпсованого продукту. Уточнюється, що деякі норми закону почнуть діяти після скасування воєнного стану. Втім, якщо покупець скаржиться на зіпсовані продукти, то гроші повинні повернути відразу ж або протягом найближчих семи днів. Магазин та покупець можуть домовитись про альтернативу поверненню коштів: дозволяється замінити продукт на якісний, якщо клієнт погодився.

В урядовій постанові є три правила щодо термінів звернення:

продукт зберігається при +6 — скаржитись можна протягом доби після купівлі;

продукт зберігається до 14 днів — через три доби після купівлі, але до терміну придатності;

продукт має термін зберігання понад 14 днів — протягом 14 днів з моменту купівлі.

Адвокат звернув увагу, що ціна на продукт може змінитись від моменту купівлі до моменту, коли людина прийде зі скаргою. У такому випадку вартість продукту визначається на час звернення покупця, а якщо ціна зменшилась — то на момент покупки. Також експерт наголосив, що гроші повинні повернути відразу ж або максимум протягом семи днів.

Права покупців — як повернути зіпсований продукт

Права покупців — деталі

Закон про захист прав споживачів, згаданий адвокатом Буліменко, розміщений на порталі Верховної ради. Стаття 8 справді стосується "права споживача у разі придбання непридатного чи небезпечного харчового продукту". Крім того, є статті 7, у якій ідеться про "придбання товару з недоліком": у такому випадку можливий ремонт протягом гарантійного терміну або заміна на такий самий товар. На порталі Держспоживслужби детально описано, як і куди звертатись, якщо покупець має зауваження до якості покупки та потребує захисту прав.

Права покупців — як звернутись у Держпродспоживслужбу

