Новые правила бронирования: министр экономики сообщил о постановлении Кабмина

По словам Алексея Соболева, утвержденные нововведения призваны сделать систему бронирования более прозрачной и защищенной от злоупотреблений.

Правительство Украины приняло постановление, которое меняет критерии бронирования военнообязанных для критически важных предприятий, сообщил министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины Алексей Соболев в эфире телемарафона в слоте "1+1".

"Изменения касаются предприятий, учреждений и организаций, которые определяются критически важными для функционирования экономики в условиях военного положения", — рассказал Алексей Соболев. По его словам, эти изменения состоят из трех основных компонентов:

1. Повышение требований к заработной плате

Новый зарплатный порог для бронирования повысят до 26 тысяч гривен. Для прифронтовых территорий требование останется без изменений — 21 600 грн.

2. Новые правила учета совместителей

Работники, которые работают по совместительству и уже имеют отсрочку от призыва, отныне будут зачисляться в общую квоту бронирования предприятия только один раз и по одному месту работы. Ранее таких работников считали сразу на нескольких предприятиях, если они работают на пол или четверть ставки. Эта норма начнет действовать ориентировочно в середине июня — через 10 дней после вступления в силу постановления.

3.Пересмотр критериев критичности

Центральные и региональные органы власти обязаны в течение месяца пересмотреть и переутвердить свои критерии определения предприятий критически важными. Новые требования они должны обязательно согласовать с Министерством обороны и Министерством экономики, чтобы обеспечить стабильную работу действительно важных для военного положения объектов.

Напомним, в Верховной Раде сейчас рассматриваются законопроекты, которые предусматривали бы усиление ответственности за неправомерные действия ТЦК и ответственности военно-врачебной комиссии за заведомо ложные выводы о пригодности к военной службе.

Ранее мы также информировали, что заместитель руководителя Офиса президента Павел Палиса заявил о подготовке новых условий контрактной службы для военных. В Министерстве обороны работают над четкими сроками службы, понятными правилами контракта и механизмом отсрочки после его завершения.