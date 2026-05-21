В Украине будут наказывать за неправомерные действия ТЦК и ВВК: в Раде готовят законопроекты

В Верховной Раде сейчас рассматриваются законопроекты, которые предусматривали бы усиление ответственности за неправомерные действия ТЦК и ответственности военно-врачебной комиссии за заведомо ложные выводы о пригодности к военной службе.

Сейчас законопроекты находятся на этапе рассмотрения Комитетов Верховной Рады. Об этом рассказал председатель подкомитета по вопросам деятельности органов правопорядка Комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности, нардеп фракции "Европейская солидарность" Сергей Алексеев.

Он отметил, что военные ТЦК должны только контролировать соблюдение военнообязанными их обязанностей и вручать повестки. А вот задерживать людей за нарушение имеет право только полиция.

Правда законопроект об усилении ответственности для ТЦК отложен, однако не чтобы затянуть процесс, а объединить его с другим и "сделать его более мощным", пояснил нардеп.

Оба законопроекта касаются нарушений военными ТЦК законодательства о мобилизации. За это может быть предусмотрена и административная, и уголовная ответственность.

Зато законопроект об ответственности врачей ВВК должен избавиться от формального подхода при прохождении медицинской комиссии.

"Чтобы убрать этот формализм, когда человека затягивают просто на ВВК, за 5 минут он проходит ВВК. Не исследуют реальное состояние человека, не исследуют все его болезни. Есть такой законопроект, что устанавливается уголовная ответственность за заведомо ложное заключение ВВК. Ведь есть даже случаи, когда медицинские обследования и результаты анализов фактически "проходят" на других людей, а пациенты впоследствии заявляют, что указанные результаты им не принадлежат", — сказал Алексеев.

Напомним, что в Верховной Раде зарегистрировали законопроект №15236, который предусматривает реформу территориальных центров комплектования и перевод мобилизационных процедур в цифровой формат. Документ предлагает обязательную видеофиксацию всех взаимодействий с работниками ТЦК и электронное вручение повесток.

Также Фокус писал, что, по словам народного депутата от партии "Слуга народа" Георгия Мазурашу, в Черновцах представители ТЦК принудительного задерживали мужчин на строительных площадках. В частности, некоторых работников им приходилось "снимать с высоты".