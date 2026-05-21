В Україні каратимуть за неправомірні дії ТЦК та ВЛК: у Раді готують законопроєкти

У Верховній Раді наразі розглядаються законопроєкти, які передбачали б посилення відповідальності за неправомірні дії ТЦК та відповідальності військово-лікарської комісії за свідомо неправдиві висновки про придатність до військової служби.

Наразі законопроєкти перебувають на етапі розгляду Комітетів Верховної Ради. Про це розповів голова підкомітету з питань діяльності органів правопорядку Комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності, нардеп фракції "Європейська солідарність" Сергій Алєксєєв.

Він наголосив, що військові ТЦК повинні лише контролювати дотримання військовозобов'язаними їхніх обов'язків та вручати повістки. А от затримувати людей за порушення має право тільки поліція.

Щоправда законопроєкт щодо посилення відповідальності для ТЦК відкладений, однак не щоб затягнути процес, а об'єднати його з іншим та "зробити його більш потужним", пояснив нардеп.

Обидва законопроєкти стосуютьс порушень військовими ТЦК законодавства про мобілізацію. За це може бути передбачено і адміністративну, і кримінальну відповідальність.

Натомість законопроєкт щодо відповідальності лікарів ВЛК має позбавитися формального підходу під час проходження медичної комісії.

"Щоб прибрати цей формалізм, коли людину затягують просто на ВЛК, за 5 хвилин вона проходить ВЛК. Не досліджують реальний стан людини, не досліджують всі її хвороби. Є такий законопроєкт, що встановлюється кримінальна відповідальність за свідомо неправдивий висновок ВЛК. Адже є навіть випадки, коли медичні обстеження та результати аналізів фактично "проходять" на інших людей, а пацієнти згодом заявляють, що зазначені результати їм не належать", — сказав Алєксєєв.

Нагадаємо, що у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт №15236, який передбачає реформу територіальних центрів комплектування та переведення мобілізаційних процедур у цифровий формат. Документ пропонує обов’язкову відеофіксацію всіх взаємодій із працівниками ТЦК та електронне вручення повісток.

Також Фокус писав, що, за словами народного депутата від партії "Слуга народу" Георгія Мазурашу, у Чернівцях представники ТЦК примусового затримували чоловіків на будівельних майданчиках. Зокрема, деяких працівників їм доводилося "знімати з висоти".