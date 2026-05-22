Нові правила бронювання: міністр економіки повідомив про постанову Уряду

За словами Олексія Соболєва, затверджені нововведення покликані зробити систему бронювання прозорішою та захищеною від зловживань.

Уряд України ухвалив постанову, яка змінює критерії бронювання військовозобов’язаних для критично важливих підприємств, повідомив міністр економіки, довкілля та сільського господарства України Олексій Соболєв в ефірі телемарафону у слоті "1+1".

"Зміни стосуються підприємств, установ і організацій, які визначаються критично важливими для функціонування економіки в умовах воєнного стану", — розповів Олексій Соболєв. За його словами, ці зміни складаються з трьох основних компонентів:

1. Підвищення вимог до заробітної плати

Новий зарплатний поріг для бронювання підвищать до 26 тисяч гривень. Для прифронтових територій вимога залишиться без змін — 21 600 грн.

2. Нові правила обліку сумісників

Працівники, які працюють за сумісництвом і вже мають відстрочку від призову, відтепер зараховуватимуться в загальну квоту бронювання підприємства лише один раз і за одним місцем роботи. Раніше таких працівників рахували одразу на кількох підприємствах, якщо вони працюють на пів або чверть ставки. Ця норма почне діяти орієнтовно в середині червня — через 10 днів після набрання чинності постановою.

3.Перегляд критеріїв критичності

Центральні та регіональні органи влади зобов’язані протягом місяця переглянути та перезатвердити свої критерії визначення підприємств критично важливими. Нові вимоги вони мають обов’язково погодити з Міністерством оборони та Міністерством економіки, щоб забезпечити стабільну роботу дійсно важливих для воєнного стану об’єктів.

Нагадаємо, у Верховній Раді наразі розглядаються законопроєкти, які передбачали б посилення відповідальності за неправомірні дії ТЦК та відповідальності військово-лікарської комісії за свідомо неправдиві висновки про придатність до військової служби.

Раніше ми також інформували, що заступник керівника Офісу президента Павло Паліса заявив про підготовку нових умов контрактної служби для військових. У Міністерстві оборони працюють над чіткими термінами служби, зрозумілими правилами контракту та механізмом відстрочки після його завершення.