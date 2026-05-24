В Киеве после атаки РФ дотла сгорел ТРЦ "Квадрат" и повреждены десятки заведений.

В результате массированной ракетно-дроновой атаки РФ в ночь на 24 мая в Киеве были повреждены десятки заведений питания, торговых точек и коммерческих объектов в разных районах города.

В частности, на Подоле пострадала пекарня-кафе "Завертайло". По словам владельца Станислава Завертайло, российский дрон или ракета попали рядом с заведением, в результате чего повреждены здания и помещения кафе.

"@zavertailo.kyiv на Подоле, принимает поздравления от "освабадителей" соседей. Российская ракета или дрон, попала рядом, повреждены дома, улица, наше заведение. Поэтому утренний кофе сегодня немного отменяется. Донатьте на ВСУ. Это до сих пор единственная причина, почему мы еще имеем возможность открывать двери своих заведений утром", — написал он. "Утренний кофе сегодня немножко отменяется", — отметил он.

Відео дня

На Подоле пострадала пекарня-кафе Завертайло Фото: Скриншот

Также в районе Лукьяновки повреждения получило заведение Sita Rest Point, однако команда сообщила, что планирует быстрое восстановление работы. Об этом сообщила команда заведения.

В Sita сообщили, что планируют вернуться к работе в привычном режиме Фото: скриншот

"Sita Rest Point помотало, но мы живы, работаем и очень ждем своих на Белорусской, 32. Вещи восстановим. Стекло уберем", — говорится в заметке.

Лукьяновка, 24 мая. Sita Rest Point Фото: Скриншот

В заведении отметили, что несмотря на повреждения продолжают работу и направляют ресурсы на поддержку Вооруженных сил Украины.

"Ярость направляем в донаты военным (ссылка в шапке профиля)", — добавили в команде.

Sita Rest Point среди пострадавших от атаки РФ 24 мая Фото: Скриншот

О повреждениях сообщили и в заведении Kungfu Milk Tea на Майдане Независимости. В команде отметили, что волна от взрыва нанесла удар по помещению, но персонал не пострадал.

Среди других пострадавших заведений:

Tbiliso (Подол) — выбиты окна, заведение временно не работает;

Brewsell (Лукьяновка) — существенно поврежден и, по словам владельцев, не сможет возобновить работу;

Hogo, "Кюртош" (Подол), Seaters (Крещатик), Espresso Window, "Львовские круассаны" — получили повреждения различной степени;

офис трейдеров зеленого кофе Fest Coffee Mission также пострадал.

Тбилисо, Подол Фото: скриншот

Также известно о масштабных разрушениях коммерческой инфраструктуры. Полностью уничтожен торговый центр "Квадрат", а также существенно выгорел расположенный рядом рынок на Лукьяновке.

По данным спасателей и городских властей, часть бизнесов планирует возобновление работы в ближайшее время, однако некоторые заведения были вынуждены полностью остановить деятельность.

Напомним, Фокус уже сообщал, что 24 мая во время массированной атаки на Киев россияне нанесли удары по более 40 локациям. Многие из них были разрушены. Армия РФ нанесла один из самых массированных ударов по Киеву и области, применив во время атаки различные виды вооружений, начиная от "Шахедов" и заканчивая баллистической ракетой средней дальности "Орешник".