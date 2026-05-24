У Києві після атаки РФ вщент згорів ТРЦ "Квадрат" і пошкоджено десятки закладів.

Унаслідок масованої ракетно-дронової атаки РФ у ніч проти 24 травня в Києві зазнали пошкоджень десятки закладів харчування, торгових точок і комерційних об’єктів у різних районах міста.

Зокрема, на Подолі постраждала пекарня-кафе "Завертайло". За словами власника Станіслава Завертайла, російський дрон або ракета влучили поруч із закладом, внаслідок чого пошкоджено будівлі та приміщення кафе.

"@zavertailo.kyiv на Подолі, приймає вітання від "освабадітєлєй" сусідів. Російська ракета чи дрон, влучила поруч, пошкоджені будинки, вулиця, наш заклад. Тому ранкова кава сьогодні трошки відміняється. Донатьте на ЗСУ. Це досі єдина причина, чому ми ще маємо можливість відкривати двері своїх закладів зранку", — написав він.

На Подолі постраждала пекарня-кафе Завертайло Фото: Скріншот

Також у районі Лук’янівки пошкоджень зазнав заклад Sita Rest Point, однак команда повідомила, що планує швидке відновлення роботи. Про це повідомила команда закладу.

У Sita повідомили, що планують повернутися до роботи в звичному режимі Фото: скріншот

"Sita Rest Point помотало, але ми живі, працюємо й дуже чекаємо своїх на Білоруській, 32. Речі відновимо. Скло приберемо", — йдеться у дописі.

Лукʼянівка, 24 травня. Sita Rest Point Фото: Скриншот

У закладі зазначили, що попри пошкодження продовжують роботу та спрямовують ресурси на підтримку Збройних сил України.

"Лють спрямовуємо у донати військовим (посилання у шапці профілю)", — додали в команді.

Sita Rest Point серед постраждалих від атаки РФ 24 травня Фото: Скрiншот

Про пошкодження повідомили й у закладі Kungfu Milk Tea на Майдані Незалежності. У команді зазначили, що хвиля від вибуху завдала удару по приміщенню, але персонал не постраждав.

Серед інших постраждалих закладів:

Tbiliso (Поділ) — вибито вікна, заклад тимчасово не працює;

Brewsell (Лук’янівка) — суттєво пошкоджений і, за словами власників, не зможе відновити роботу;

Hogo, "Кюртош" (Поділ), Seaters (Хрещатик), Espresso Window, "Львівські круасани" — зазнали пошкоджень різного ступеня;

офіс трейдерів зеленої кави Fest Coffee Mission також постраждав.

Tbiliso, Поділ Фото: скріншот

Також відомо про масштабні руйнування комерційної інфраструктури. Повністю знищено торговельний центр "Квадрат", а також суттєво вигорів розташований поруч ринок на Лук’янівці.

За даними рятувальників і міської влади, частина бізнесів планує відновлення роботи найближчим часом, однак деякі заклади були змушені повністю зупинити діяльність.

Нагадаємо, Фокус вже повідомляв, що 24 травня під час масованої атаки на Київ росіяни завдали ударів по понад 40 локаціям. Багато із них були зруйновані. Армія РФ завдала одного з наймасованіших ударів по Києву та області, застосувавши під час атаки різноманітні види озброєнь, починаючи від "Шахедів" та закінчуючи балістичною ракетою середньої дальності "Орєшнік".