Отдых подорожал: с украинцев собрали рекордные 112 млн туристического сбора

За первые четыре месяца 2026 года местные бюджеты Украины получили 112 млн грн туристического сбора. Это на 13,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года, а больше всего средств поступило во Львовскую область, Киев и Ивано-Франковскую область.

Об этом сообщили в Государственной налоговой службе Украины.

По данным ведомства, Львовская область и Киев собрали по 22,5 млн грн туристического сбора, Ивано-Франковская область — 18,8 млн грн, а Закарпатская — 10,3 млн грн.

В ГНС отметили, что все поступления от туристического сбора остаются в распоряжении местных общин. Средства направляются на модернизацию инфраструктуры, обустройство рекреационных зон, финансирование информационных центров для туристов и реставрацию исторических памятников.

Значительная часть туристического потока сейчас приходится на западные регионы Украины. Ивано-Франковщина и Закарпатье остаются популярными благодаря Карпатам, горным курортам и возможностям для оздоровительного и активного отдыха.

Туристический сбор платят не все категории граждан. От него освобождены местные жители общин, люди, которые арендуют жилье на длительный срок, лица в командировке при наличии подтверждающих документов, люди с инвалидностью, ветераны войны и участники ликвидации аварии на ЧАЭС.

Также сбор не взимается с детей до 18 лет, людей, прибывших на лечение в санатории по официальным путевкам, и внутренне перемещенных лиц. В ГНС отметили, что туристический сбор помогает регионам поддерживать экономическую устойчивость и создавать новые рабочие места в сфере услуг.

