Відпочинок подорожчав: з українців зібрали рекордні 112 млн туристичного збору

За перші чотири місяці 2026 року місцеві бюджети України отримали 112 млн грн туристичного збору. Це на 13,1% більше, ніж за аналогічний період минулого року, а найбільше коштів надійшло до Львівської області, Києва та Івано-Франківщини.

Про це повідомили у Державній податковій службі України.

За даними відомства, Львівська область та Київ зібрали по 22,5 млн грн туристичного збору, Івано-Франківська область — 18,8 млн грн, а Закарпатська — 10,3 млн грн.

У ДПС зазначили, що всі надходження від туристичного збору залишаються у розпорядженні місцевих громад. Кошти спрямовують на модернізацію інфраструктури, облаштування рекреаційних зон, фінансування інформаційних центрів для туристів та реставрацію історичних пам’яток.

Значна частина туристичного потоку нині припадає на західні регіони України. Івано-Франківщина та Закарпаття залишаються популярними завдяки Карпатам, гірським курортам та можливостям для оздоровчого й активного відпочинку.

Туристичний збір сплачують не всі категорії громадян. Від нього звільнені місцеві жителі громад, люди, які орендують житло на тривалий термін, особи у відрядженні за наявності підтвердних документів, люди з інвалідністю, ветерани війни та учасники ліквідації аварії на ЧАЕС.

Також збір не стягується з дітей до 18 років, людей, які прибули на лікування до санаторіїв за офіційними путівками, та внутрішньо переміщених осіб. У ДПС наголосили, що туристичний збір допомагає регіонам підтримувати економічну стійкість і створювати нові робочі місця у сфері послуг.

