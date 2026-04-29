Українці за кордоном мають сплачувати податки з іноземних доходів до бюджету України та щороку подавати декларацію про майновий стан і доходи. Водночас адвокат зауважив, що це правило поширюється не на всіх громадян.

Мільйони українців через війну виїхали за кордон, отримали тимчасовий захист, знайшли роботу або відкрили власну справу. Але переїзд до іншої країни не завжди означає, що податкові зобов’язання перед Україною зникають. Фокус разом з адвокатом розібрався, коли українці за кордоном мають платити податки в Україні, чи оподатковується соціальна допомога та як уникнути подвійного оподаткування.

Коли біженці мають платити податки в Україні

Українці, які перебувають за кордоном, мають сплачувати податки в Україні, якщо саме тут залишається їхній “центр життєвих інтересів”. У такому разі, відповідно до Податкового кодексу України, вони й надалі вважаються податковими резидентами країни.

Податковий кодекс передбачає, що певні категорії українців за кордоном мають сплачувати податки в український бюджет

Керуючий партнер АО “EvrikaLaw”, голова Комітету НААУ з питань інвестиційної діяльності та приватизації Андрій Шабельніков пояснив, що йдеться про ситуації, коли в Україні залишається зареєстроване місце проживання, діючий ФОП, а також сім’я.

“Якщо ви визнаєтесь податковим резидентом України, ви зобов'язані звітувати та сплачувати податки з доходів, отриманих у будь-якій точці світу. Якщо ж ви виїхали назавжди, виписалися, закрили ФОП і розірвали економічні зв'язки — ви стаєте нерезидентом і платите податки лише з тих доходів, які отримуєте безпосередньо з джерел в Україні”, — пояснив експерт у коментарі Фокусу.

Чи потрібно платити податки за соцдопомогу

Українське законодавство зобов’язує податкових резидентів України сплачувати податки навіть із доходів, отриманих за кордоном. За загальним правилом, із таких заробітків потрібно сплатити 18% податку на доходи та 5% військового збору.

“Проте, усвідомлюючи вимушений характер сучасної міграції, закон передбачає важливий гуманний виняток: цільова соціальна допомога для біженців від іноземних урядів чи фондів повністю звільняється від оподаткування (п. 170.11-1 ПКУ), оскільки держава не претендує на кошти, призначені для забезпечення базового виживання”, — зауважив Андрій Шабельніков.

Загальне правило українського законодавства вимагає сплати 18% податку на доходи. Крім того, застосовується військовий збір: 1,5% — до заробітків, отриманих до 31 грудня 2024 року включно, та 5% — до доходів, нарахованих або виплачених з 1 січня 2025 року

Проте, адвокат зауважив, що соціальні виплати потрібно вказувати в щорічній декларації. За його словами, це потрібно не “для галочки”, а для захисту самої людини. Оскільки так вона може підтвердити, звідки отримала гроші, і в майбутньому уникнути питань щодо законності своїх коштів чи майна.

Українським біженцям не потрібно платити податки за отримання соціальної допомоги від іноземних урядів чи фондів

Як подати декларацію з-за кордону

При отриманні доходів українцям за кордоном потрібно подавати річну декларацію про майновий стан і доходи. Зробити це можна дистанційно через Електронний кабінет платника податків.

“За наявності іноземних надходжень ви зобов'язані щороку до 1 травня подавати “Декларацію про майновий стан і доходи”. У декларації необхідно вичерпно зафіксувати всі суми — від зарплат до соціальних виплат”, — зауважив експерт.

Андрій Шабельніков додав, що громадянам не потрібно платити додаткові податки за нерухомість чи автомобіль, які були придбати за кордоном. Проте, українську податкову може зацікавити чи відповідають такі витрати офіційно задекларованим доходам людини.

“Тому повне декларування слугує вашою надійною юридичною страховкою, яка документально пояснює легальність походження коштів на будь-які закордонні активи”, — висловився адвокат.

Як уникнути подвійного оподаткування

Подвійне оподаткування виникає тоді, коли людина вже заплатила податок із доходу в країні, де зараз живе та працює, але Україна також вимагає задекларувати цей самий дохід і сплатити з нього ПДФО.

Щоб українці за кордоном не платили податки двічі з однієї й тієї самої суми, діють міжнародні договори про уникнення подвійного оподаткування. Вони дозволяють врахувати в Україні податок, який уже був сплачений за кордоном.

Однак, Андрій Шабельніков повідомив, що для цього потрібно мати документальне підтвердження: платнику необхідно отримати довідку від іноземного податкового органу про суму сплаченого податку, легалізувати її (зазвичай шляхом проставлення апостиля) та надати нотаріально завірений переклад українською мовою.

Українці можуть уникнути подвійного оподаткування

“Після додавання цих документів до річної декларації, суму українського ПДФО до сплати можна пропорційно зменшити. Проте варто враховувати безумовне правило: дія міжнародних договорів не поширюється на військовий збір, тому 5% необхідно сплатити до українського бюджету незалежно від розміру сплачених іноземних податків”, — розповів адвокат.

Тож, обов’язок сплачувати податки в Україні залежить не лише від українського паспорта, а насамперед від того, чи залишається людина податковим резидентом держави. Якщо так, іноземні доходи зазвичай потрібно декларувати й оподатковувати, але податок, уже сплачений за кордоном, можна врахувати, щоб не платити ПДФО двічі. Головним правилом, як зауважив експерт, залишається декларування доходів.

