Украинцы за рубежом должны платить налоги с иностранных доходов в бюджет Украины и ежегодно подавать декларацию об имущественном состоянии и доходах. В то же время адвокат отметил, что это правило распространяется не на всех граждан.

Миллионы украинцев из-за войны выехали за границу, получили временную защиту, нашли работу или открыли собственное дело. Но переезд в другую страну не всегда означает, что налоговые обязательства перед Украиной исчезают. Фокус вместе с адвокатом разобрался, когда украинцы за рубежом должны платить налоги в Украине, облагается ли налогом социальная помощь и как избежать двойного налогообложения.

Когда беженцы должны платить налоги в Украине

Украинцы, находящиеся за рубежом, должны уплачивать налоги в Украине, если именно здесь остается их "центр жизненных интересов". В таком случае, согласно Налоговому кодексу Украины, они и в дальнейшем считаются налоговыми резидентами страны.

Налоговый кодекс предусматривает, что определенные категории украинцев за рубежом должны платить налоги в украинский бюджет

Управляющий партнер АО "EvrikaLaw", председатель Комитета НААУ по вопросам инвестиционной деятельности и приватизации Андрей Шабельников пояснил, что речь идет о ситуации, когда в Украине остается зарегистрированное место жительства, действующий ФЛП, а также семья.

"Если вы признаетесь налоговым резидентом Украины, вы обязаны отчитываться и платить налоги с доходов, полученных в любой точке мира. Если же вы выехали навсегда, выписались, закрыли ФЛП и разорвали экономические связи — вы становитесь нерезидентом и платите налоги только с тех доходов, которые получаете непосредственно из источников в Украине", — пояснил эксперт в комментарии Фокусу.

Нужно ли платить налоги за соцпомощь

Украинское законодательство обязывает налоговых резидентов Украины платить налоги даже с доходов, полученных за рубежом. По общему правилу, с таких заработков нужно уплатить 18% налога на доходы и 5% военного сбора.

"Однако, осознавая вынужденный характер современной миграции, закон предусматривает важное гуманное исключение: целевая социальная помощь для беженцев от иностранных правительств или фондов полностью освобождается от налогообложения (п. 170.11-1 НКУ), поскольку государство не претендует на средства, предназначенные для обеспечения базового выживания", — отметил Андрей Шабельников.

Общее правило украинского законодательства требует уплаты 18% налога на доходы. Кроме того, применяется военный сбор: 1,5% — к заработкам, полученным до 31 декабря 2024 года включительно, и 5% — к доходам, начисленным или выплаченным с 1 января 2025 года

Однако, адвокат отметил, что социальные выплаты нужно указывать в ежегодной декларации. По его словам, это нужно не "для галочки", а для защиты самого человека. Поскольку так он может подтвердить, откуда получил деньги, и в будущем избежать вопросов о законности своих средств или имущества.

Как подать декларацию из-за границы

При получении доходов украинцам за рубежом нужно подавать годовую декларацию об имущественном состоянии и доходах. Сделать это можно дистанционно через Электронный кабинет налогоплательщика.

"При наличии иностранных поступлений вы обязаны ежегодно до 1 мая подавать "Декларацию об имущественном состоянии и доходах". В декларации необходимо исчерпывающе зафиксировать все суммы — от зарплат до социальных выплат", — отметил эксперт.

Андрей Шабельников добавил, что гражданам не нужно платить дополнительные налоги за недвижимость или автомобиль, которые были приобрести за рубежом. Однако, украинскую налоговую может заинтересовать соответствуют ли такие расходы официально задекларированным доходам человека.

"Поэтому полное декларирование служит вашей надежной юридической страховкой, которая документально объясняет легальность происхождения средств на любые зарубежные активы", — высказался адвокат.

Как избежать двойного налогообложения

Двойное налогообложение возникает тогда, когда человек уже заплатил налог с дохода в стране, где сейчас живет и работает, но Украина также требует задекларировать этот же доход и уплатить с него НДФЛ.

Чтобы украинцы за рубежом не платили налоги дважды с одной и той же суммы, действуют международные договоры об избежании двойного налогообложения. Они позволяют учесть в Украине налог, который уже был уплачен за рубежом.

Однако, Андрей Шабельников сообщил, что для этого нужно иметь документальное подтверждение: плательщику необходимо получить справку от иностранного налогового органа о сумме уплаченного налога, легализовать ее (обычно путем проставления апостиля) и предоставить нотариально заверенный перевод на украинский язык.

Украинцы могут избежать двойного налогообложения

"После добавления этих документов к годовой декларации, сумму украинского НДФЛ к уплате можно пропорционально уменьшить. Однако следует учитывать безусловное правило: действие международных договоров не распространяется на военный сбор, поэтому 5% необходимо уплатить в украинский бюджет независимо от размера уплаченных иностранных налогов", — рассказал адвокат.

Поэтому обязанность платить налоги в Украине зависит не только от украинского паспорта, а прежде всего от того, остается ли человек налоговым резидентом государства. Если да, иностранные доходы обычно нужно декларировать и облагать налогами, но налог, уже уплаченный за рубежом, можно учесть, чтобы не платить НДФЛ дважды. Главным правилом, как отметил эксперт, остается декларирование доходов.

