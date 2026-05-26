Эксперты американского аналитического центра Atlantic Council назвали страны с лучшими социальными программами, уровнем жизни и экономической стабильностью.

Список стран с лучшим уровнем жизни составили эксперты аналитического центра США. По данным Atlantic Council, 2026 Prosperity Index, рейтинг процветания 2026 года возглавила Норвегия.

Ключевым фактором стабильности страны считают государственный суверенный фонд Норвегии — крупнейший в мире. Его активы уже превышают 2,2 трлн долларов. Именно этот резерв помогает поддерживать высокие социальные стандарты и экономическую устойчивость даже в периоды глобальных кризисов.

Тройка лидеров рейтинга

В тройку стран с самым высоким уровнем жизни также вошли Исландия и Дания. Аналитики отмечают, что эти государства имеют сильные социальные системы, высокий уровень доверия в обществе и комфортные условия для ведения бизнеса.

Исландия — в тройке лидеров по уровню благосостояния в мире Фото: tripadvisor

Важную роль играет и относительно небольшая численность населения, что позволяет странам эффективнее распределять ресурсы и поддерживать качество жизни граждан на высоком уровне.

Швеция — в топ 3 самых успешных стран

Скандинавские государства традиционно демонстрируют высокие показатели в рейтингах счастья, безопасности, уровня доходов и социальной защиты населения.

Норвегия — 91,6 (индекс процветания);

Исландия — 90,1;

Дания — 90,0;

Швеция — 89,4.

Временный лагерь для беженцев в Ирландии

После Норвегии, которая возглавила рейтинг самых успешных стран мира, а также тройки стран с самым высоким уровнем процветания, эксперты назвали страны с лучшими социальными программами, уровнем жизни и экономической стабильностью.

Поэтому, от 5 позиции рейтинг счастья следующий:

Ирландия — 89,1

Швейцария — 88,9

Бельгия — 88,7

Финляндия — 88,4

Нидерланды — 88,1

Словения — 87,9

Люксембург — 87,3

Чехия — 87,2

Германия — 87,1

Австралия — 86,7

Новая Зеландия — 85,9

Мальта — 85,6

Австрия — 85,3

Сингапур — 84,7

Кипр — 84,3

Канада — 84,2

Эстония — 84,2

Испания — 84,0

Франция — 83,7

Япония — 83,6

Словакия — 83,5

Южная Корея — 83,1

Литва — 82,8

Тайвань — 82,7

Великобритания — 82,7

Италия — 82,6

Португалия — 82,0

Латвия — 81,7

Греция — 81,5

Польша — 80,8

ОАЭ — 80,0

Хорватия — 79,9

Израиль — 79,9

США — 79,8

Венгрия — 79,0

Уругвай — 79,0

Интересно, что Соединенные Штаты оказались почти в конце рейтинга.

Напомним, ранее гражданин США, который живет в Лондоне, назвал Британию как "вторую самую несчастную страну в мире". Зато мужчина рассказал после путешествия в одну из стран Северной Европы, которую называет лучшей для жизни.