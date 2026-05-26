Страны с самым высоким уровнем жизни — экономисты составили рейтинг процветания 2026 года
Эксперты американского аналитического центра Atlantic Council назвали страны с лучшими социальными программами, уровнем жизни и экономической стабильностью.
Список стран с лучшим уровнем жизни составили эксперты аналитического центра США. По данным Atlantic Council, 2026 Prosperity Index, рейтинг процветания 2026 года возглавила Норвегия.
Ключевым фактором стабильности страны считают государственный суверенный фонд Норвегии — крупнейший в мире. Его активы уже превышают 2,2 трлн долларов. Именно этот резерв помогает поддерживать высокие социальные стандарты и экономическую устойчивость даже в периоды глобальных кризисов.
Тройка лидеров рейтинга
В тройку стран с самым высоким уровнем жизни также вошли Исландия и Дания. Аналитики отмечают, что эти государства имеют сильные социальные системы, высокий уровень доверия в обществе и комфортные условия для ведения бизнеса.
Важную роль играет и относительно небольшая численность населения, что позволяет странам эффективнее распределять ресурсы и поддерживать качество жизни граждан на высоком уровне.
Скандинавские государства традиционно демонстрируют высокие показатели в рейтингах счастья, безопасности, уровня доходов и социальной защиты населения.
- Норвегия — 91,6 (индекс процветания);
- Исландия — 90,1;
- Дания — 90,0;
- Швеция — 89,4.
Самые лучшие страны для переезда: рейтинг 2026 года
После Норвегии, которая возглавила рейтинг самых успешных стран мира, а также тройки стран с самым высоким уровнем процветания, эксперты назвали страны с лучшими социальными программами, уровнем жизни и экономической стабильностью.
Поэтому, от 5 позиции рейтинг счастья следующий:
- Ирландия — 89,1
- Швейцария — 88,9
- Бельгия — 88,7
- Финляндия — 88,4
- Нидерланды — 88,1
- Словения — 87,9
- Люксембург — 87,3
- Чехия — 87,2
- Германия — 87,1
- Австралия — 86,7
- Новая Зеландия — 85,9
- Мальта — 85,6
- Австрия — 85,3
- Сингапур — 84,7
- Кипр — 84,3
- Канада — 84,2
- Эстония — 84,2
- Испания — 84,0
- Франция — 83,7
- Япония — 83,6
- Словакия — 83,5
- Южная Корея — 83,1
- Литва — 82,8
- Тайвань — 82,7
- Великобритания — 82,7
- Италия — 82,6
- Португалия — 82,0
- Латвия — 81,7
- Греция — 81,5
- Польша — 80,8
- ОАЭ — 80,0
- Хорватия — 79,9
- Израиль — 79,9
- США — 79,8
- Венгрия — 79,0
- Уругвай — 79,0
Интересно, что Соединенные Штаты оказались почти в конце рейтинга.
