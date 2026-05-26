Поддержите нас UA
UA
Разделы
Материалы
Поддержите нас

МЫ В СОЦСЕТЯХ:

Экономика

Страны с самым высоким уровнем жизни — экономисты составили рейтинг процветания 2026 года

Рейтинг самых успешных стран мира в 2026 году
Рейтинг стран, имеющих самый высокий уровень жизни в 2026 году | Фото: ScienceAlert

Эксперты американского аналитического центра Atlantic Council назвали страны с лучшими социальными программами, уровнем жизни и экономической стабильностью.

Список стран с лучшим уровнем жизни составили эксперты аналитического центра США. По данным Atlantic Council, 2026 Prosperity Index, рейтинг процветания 2026 года возглавила Норвегия.

Ключевым фактором стабильности страны считают государственный суверенный фонд Норвегии — крупнейший в мире. Его активы уже превышают 2,2 трлн долларов. Именно этот резерв помогает поддерживать высокие социальные стандарты и экономическую устойчивость даже в периоды глобальных кризисов.

Тройка лидеров рейтинга

В тройку стран с самым высоким уровнем жизни также вошли Исландия и Дания. Аналитики отмечают, что эти государства имеют сильные социальные системы, высокий уровень доверия в обществе и комфортные условия для ведения бизнеса.

Відео дня
Исландия — в тройке лидеров по уровню благосостояния в мире
Исландия — в тройке лидеров по уровню благосостояния в мире
Фото: tripadvisor

Важную роль играет и относительно небольшая численность населения, что позволяет странам эффективнее распределять ресурсы и поддерживать качество жизни граждан на высоком уровне.

Швеция — в топ 3 самых успешных стран
Швеция — в топ 3 самых успешных стран

Скандинавские государства традиционно демонстрируют высокие показатели в рейтингах счастья, безопасности, уровня доходов и социальной защиты населения.

  • Норвегия — 91,6 (индекс процветания);
  • Исландия — 90,1;
  • Дания — 90,0;
  • Швеция — 89,4.
Временный лагерь для беженцев в Ирландии
Временный лагерь для беженцев в Ирландии

Самые лучшие страны для переезда: рейтинг 2026 года

После Норвегии, которая возглавила рейтинг самых успешных стран мира, а также тройки стран с самым высоким уровнем процветания, эксперты назвали страны с лучшими социальными программами, уровнем жизни и экономической стабильностью.

Поэтому, от 5 позиции рейтинг счастья следующий:

  • Ирландия — 89,1
  • Швейцария — 88,9
  • Бельгия — 88,7
  • Финляндия — 88,4
  • Нидерланды — 88,1
  • Словения — 87,9
  • Люксембург — 87,3
  • Чехия — 87,2
  • Германия — 87,1
  • Австралия — 86,7
  • Новая Зеландия — 85,9
  • Мальта — 85,6
  • Австрия — 85,3
  • Сингапур — 84,7
  • Кипр — 84,3
  • Канада — 84,2
  • Эстония — 84,2
  • Испания — 84,0
  • Франция — 83,7
  • Япония — 83,6
  • Словакия — 83,5
  • Южная Корея — 83,1
  • Литва — 82,8
  • Тайвань — 82,7
  • Великобритания — 82,7
  • Италия — 82,6
  • Португалия — 82,0
  • Латвия — 81,7
  • Греция — 81,5
  • Польша — 80,8
  • ОАЭ — 80,0
  • Хорватия — 79,9
  • Израиль — 79,9
  • США — 79,8
  • Венгрия — 79,0
  • Уругвай — 79,0

Интересно, что Соединенные Штаты оказались почти в конце рейтинга.

Напомним, ранее гражданин США, который живет в Лондоне, назвал Британию как "вторую самую несчастную страну в мире". Зато мужчина рассказал после путешествия в одну из стран Северной Европы, которую называет лучшей для жизни.