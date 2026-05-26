Експерти американського аналітичного центру Atlantic Council назвали країни з найкращими соціальними програмами, рівнем життя та економічною стабільністю.

Список країн з найкращим рівнем життя склали експерти аналітичного центру США. За даними Atlantic Council, 2026 Prosperity Index, рейтинг процвітання 2026 року очолила Норвегія.

Ключовим фактором стабільності країни вважають державний суверенний фонд Норвегії — найбільший у світі. Його активи вже перевищують 2,2 трлн доларів. Саме цей резерв допомагає підтримувати високі соціальні стандарти та економічну стійкість навіть у періоди глобальних криз.

Трійка лідерів рейтингу

До трійки країн із найвищим рівнем життя також увійшли Ісландія та Данія. Аналітики відзначають, що ці держави мають сильні соціальні системи, високий рівень довіри у суспільстві та комфортні умови для ведення бізнесу.

Исландія - в трійці лідерів за рівнем добробуту в світі Фото: tripadvisor

Важливу роль відіграє і відносно невелика чисельність населення, що дозволяє країнам ефективніше розподіляти ресурси та підтримувати якість життя громадян на високому рівні.

Швеція - у топ 3 найуспішніших країн

Скандинавські держави традиційно демонструють високі показники у рейтингах щастя, безпеки, рівня доходів та соціального захисту населення.

Норвегія — 91,6 (індекс процвітання);

Ісландія — 90,1;

Данія — 90,0;

Швеція — 89,4.

Після Норвегії, яка очолила рейтинг найуспішніших країн світу, а також трійки країн із найвищим рівнем процвітання, експерти назвали країни з найкращими соціальними програмами, рівнем життя та економічною стабільністю.

Тож, від 5 позиції рейтинг щастя наступний:

Ірландія — 89,1

Швейцарія — 88,9

Бельгія — 88,7

Фінляндія — 88,4

Нідерланди — 88,1

Словенія — 87,9

Люксембург — 87,3

Чехія — 87,2

Німеччина — 87,1

Австралія — 86,7

Нова Зеландія — 85,9

Мальта — 85,6

Австрія — 85,3

Сінгапур — 84,7

Кіпр — 84,3

Канада — 84,2

Естонія — 84,2

Іспанія — 84,0

Франція — 83,7

Японія — 83,6

Словаччина — 83,5

Південна Корея — 83,1

Литва — 82,8

Тайвань — 82,7

Велика Британія — 82,7

Італія — 82,6

Португалія — 82,0

Латвія — 81,7

Греція — 81,5

Польща — 80,8

ОАЕ — 80,0

Хорватія — 79,9

Ізраїль — 79,9

США — 79,8

Угорщина — 79,0

Уругвай — 79,0

Цікаво, що Сполучені Штати опинилися майже наприкінці рейтингу.

Нагадаємо, раніше громадянин США, який живе в Лондоні, назвав Британію як "другу найнещаснішу країну у світі". Натомість чоловік розповів після подорожі до однієї з країн Північної Європи, яку називає найкращою для життя.