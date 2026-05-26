Підтримайте нас RU
RU
Розділи
Матеріали
Підтримайте нас

МИ В СОЦМЕРЕЖАХ:

Економіка

Країни з найвищим рівнем життя — економісти склали рейтинг процвітання 2026 року

Рейтинг найуспішніших країн світу у 2026 році
Рейтинг країн, що мають найвищий рівень життя 2026 року | Фото: ScienceAlert

Експерти американського аналітичного центру Atlantic Council назвали країни з найкращими соціальними програмами, рівнем життя та економічною стабільністю.

Список країн з найкращим рівнем життя склали експерти аналітичного центру США. За даними Atlantic Council, 2026 Prosperity Index, рейтинг процвітання 2026 року очолила Норвегія.

Ключовим фактором стабільності країни вважають державний суверенний фонд Норвегії — найбільший у світі. Його активи вже перевищують 2,2 трлн доларів. Саме цей резерв допомагає підтримувати високі соціальні стандарти та економічну стійкість навіть у періоди глобальних криз.

Трійка лідерів рейтингу

До трійки країн із найвищим рівнем життя також увійшли Ісландія та Данія. Аналітики відзначають, що ці держави мають сильні соціальні системи, високий рівень довіри у суспільстві та комфортні умови для ведення бізнесу.

Відео дня
Исландія - в трійці лідерів за рівнем добробуту в світі
Исландія - в трійці лідерів за рівнем добробуту в світі
Фото: tripadvisor

Важливу роль відіграє і відносно невелика чисельність населення, що дозволяє країнам ефективніше розподіляти ресурси та підтримувати якість життя громадян на високому рівні.

Швеція - у топ 3 найуспішніших країн
Швеція - у топ 3 найуспішніших країн

Скандинавські держави традиційно демонструють високі показники у рейтингах щастя, безпеки, рівня доходів та соціального захисту населення.

  • Норвегія — 91,6 (індекс процвітання);
  • Ісландія — 90,1;
  • Данія — 90,0;
  • Швеція — 89,4.
Тимчасовий табір для біженців в Ірландії
Тимчасовий табір для біженців в Ірландії

Найкращі країни для переїзду: рейтинг 2026 року

Після Норвегії, яка очолила рейтинг найуспішніших країн світу, а також трійки країн із найвищим рівнем процвітання, експерти назвали країни з найкращими соціальними програмами, рівнем життя та економічною стабільністю.

Тож, від 5 позиції рейтинг щастя наступний:

  • Ірландія — 89,1
  • Швейцарія — 88,9
  • Бельгія — 88,7
  • Фінляндія — 88,4
  • Нідерланди — 88,1
  • Словенія — 87,9
  • Люксембург — 87,3
  • Чехія — 87,2
  • Німеччина — 87,1
  • Австралія — 86,7
  • Нова Зеландія — 85,9
  • Мальта — 85,6
  • Австрія — 85,3
  • Сінгапур — 84,7
  • Кіпр — 84,3
  • Канада — 84,2
  • Естонія — 84,2
  • Іспанія — 84,0
  • Франція — 83,7
  • Японія — 83,6
  • Словаччина — 83,5
  • Південна Корея — 83,1
  • Литва — 82,8
  • Тайвань — 82,7
  • Велика Британія — 82,7
  • Італія — 82,6
  • Португалія — 82,0
  • Латвія — 81,7
  • Греція — 81,5
  • Польща — 80,8
  • ОАЕ — 80,0
  • Хорватія — 79,9
  • Ізраїль — 79,9
  • США — 79,8
  • Угорщина — 79,0
  • Уругвай — 79,0

Цікаво, що Сполучені Штати опинилися майже наприкінці рейтингу.

Нагадаємо, раніше громадянин США, який живе в Лондоні, назвав Британію як "другу найнещаснішу країну у світі". Натомість чоловік розповів після подорожі до однієї з країн Північної Європи, яку називає найкращою для життя.