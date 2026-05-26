Країни з найвищим рівнем життя — економісти склали рейтинг процвітання 2026 року
Експерти американського аналітичного центру Atlantic Council назвали країни з найкращими соціальними програмами, рівнем життя та економічною стабільністю.
Список країн з найкращим рівнем життя склали експерти аналітичного центру США. За даними Atlantic Council, 2026 Prosperity Index, рейтинг процвітання 2026 року очолила Норвегія.
Ключовим фактором стабільності країни вважають державний суверенний фонд Норвегії — найбільший у світі. Його активи вже перевищують 2,2 трлн доларів. Саме цей резерв допомагає підтримувати високі соціальні стандарти та економічну стійкість навіть у періоди глобальних криз.
Трійка лідерів рейтингу
До трійки країн із найвищим рівнем життя також увійшли Ісландія та Данія. Аналітики відзначають, що ці держави мають сильні соціальні системи, високий рівень довіри у суспільстві та комфортні умови для ведення бізнесу.
Важливу роль відіграє і відносно невелика чисельність населення, що дозволяє країнам ефективніше розподіляти ресурси та підтримувати якість життя громадян на високому рівні.
Скандинавські держави традиційно демонструють високі показники у рейтингах щастя, безпеки, рівня доходів та соціального захисту населення.
- Норвегія — 91,6 (індекс процвітання);
- Ісландія — 90,1;
- Данія — 90,0;
- Швеція — 89,4.
Найкращі країни для переїзду: рейтинг 2026 року
Тож, від 5 позиції рейтинг щастя наступний:
Тож, від 5 позиції рейтинг щастя наступний:
- Ірландія — 89,1
- Швейцарія — 88,9
- Бельгія — 88,7
- Фінляндія — 88,4
- Нідерланди — 88,1
- Словенія — 87,9
- Люксембург — 87,3
- Чехія — 87,2
- Німеччина — 87,1
- Австралія — 86,7
- Нова Зеландія — 85,9
- Мальта — 85,6
- Австрія — 85,3
- Сінгапур — 84,7
- Кіпр — 84,3
- Канада — 84,2
- Естонія — 84,2
- Іспанія — 84,0
- Франція — 83,7
- Японія — 83,6
- Словаччина — 83,5
- Південна Корея — 83,1
- Литва — 82,8
- Тайвань — 82,7
- Велика Британія — 82,7
- Італія — 82,6
- Португалія — 82,0
- Латвія — 81,7
- Греція — 81,5
- Польща — 80,8
- ОАЕ — 80,0
- Хорватія — 79,9
- Ізраїль — 79,9
- США — 79,8
- Угорщина — 79,0
- Уругвай — 79,0
Цікаво, що Сполучені Штати опинилися майже наприкінці рейтингу.
