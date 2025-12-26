"Найщасливіша країна світу": чоловік показав зовсім інший рівень життя за кордоном (відео)

Американець, який живе в Лондоні, називає Британію як "другу найнещаснішу країну у світі". Натомість чоловік розповів після подорожі до однієї з країн Північної Європи, яку називає найкращою для життя.

Чоловік говорить, що він буквально "щойно повернувся з однієї з найщасливіших країн у світі", якою називає Фінляндію. Про це він розповів у ролику в YouTube.

Кьорді визнав, що "на папері" Велика Британія та Фінляндія "дуже схожі". Він пояснив, що попри однаково сірий та дощовий клімат, де також присутні песимістична, скромна й стримана культура, є одна суттєва різниця.

"При цьому одна країна є однією з найнещасніших, а інша — найщасливішою. Тож у чому різниця? У Британії, за словами людей, усе — повна нісенітниця, усе погане, і [британці] ніколи не бувають задоволеними. І я розумію чому — тут все довкола гнітить", — каже чоловік.

Натомість у Фінляндії, за словами блогера, люди значно спокійніше ставляться до навколишньої реальності. За словами Кьорді, у Фінляндії люди не так негативно налаштовані, але їхні очікування "настільки низькі, що коли щось виходить трохи краще, це вже сприймається як плюс".

Щоб проілюструвати свою думку, Кьорді згадав фразу, яку почув від одного фінського чоловіка під час подорожі: "Якщо цілитися надто високо — можна впасти". Далі він процитував ще один зі своїх "улюблених прикладів" такого світогляду: "Навіть тістечка мають цікавий вид ззовні".

"Отже, єдиний спосіб стати найщасливішою країною — це перейняти фінський спосіб мислення й мати дуже низькі очікування від усього. І тоді, можливо, лише можливо, ти будеш щасливим", — підсумовує американець.

Водночас за даними World Happiness Report, Суомі вважається протягом кількох років найкращою країною у світі за рівнем життя протягом останніх кількох років. Серед переваг проживання високий рівень доходу, практична відсутність корупції та високий рівень суспільної активності.

