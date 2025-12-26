"Самая счастливая страна мира": мужчина показал совсем другой уровень жизни за рубежом (видео)

Американец, который живет в Лондоне, называет Британию как "вторую самую несчастную страну в мире". Зато мужчина рассказал после путешествия в одну из стран Северной Европы, которую называет лучшей для жизни.

Мужчина говорит, что он буквально "только что вернулся из одной из самых счастливых стран в мире", которой называет Финляндию. Об этом он рассказал в ролике в YouTube.

Кёрди признал, что "на бумаге" Великобритания и Финляндия "очень похожи". Он пояснил, что несмотря на одинаково серый и дождливый климат, где также присутствует пессимистическая, скромная и сдержанная культура, есть одна существенная разница.

"При этом одна страна является одной из самых несчастных, а другая — самой счастливой. Так в чем разница? В Британии, по словам людей, все — полная ерунда, все плохое, и [британцы] никогда не бывают довольны. И я понимаю почему — здесь все вокруг угнетает", — говорит мужчина.

Відео дня

Зато в Финляндии, по словам блогера, люди значительно спокойнее относятся к окружающей реальности. По словам Кёрди, в Финляндии люди не так негативно настроены, но их ожидания "настолько низкие, что когда что-то получается немного лучше, это уже воспринимается как плюс".

Чтобы проиллюстрировать свою мысль, Кёрди вспомнил фразу, которую услышал от одного финского мужчины во время путешествия: "Если целиться слишком высоко — можно упасть". Далее он процитировал еще один из своих "любимых примеров" такого мировоззрения: "Даже пирожные имеют интересный вид извне".

"Итак, единственный способ стать самой счастливой страной — это перенять финский образ мышления и иметь очень низкие ожидания от всего. И тогда, возможно, только возможно, ты будешь счастлив", — заключает американец.

В то же время по данным World Happiness Report, Суоми считается в течение нескольких лет лучшей страной в мире по уровню жизни в течение последних нескольких лет. Среди преимуществ проживания высокий уровень дохода, практическое отсутствие коррупции и высокий уровень общественной активности.

Ранее Фокус рассказывал о том, как беженка из Украины назвала лучшую страну для переезда. Своим опытом девушка регулярно делится в социальных сетях, рассказывая среди прочего о быте, жилье, выплатах, а также курсах для изучения языка.

Впоследствии стало известно, что названа лучшая страна в мире для жизни на пенсии в 2025. Впереди всех оказалось государство с самым высоким уровнем медицины, погодой и социальными соцуслугами.