Жара превращает эти квартиры в ад: какие дома в Украине быстрее всего нагреваются

Старые панельные многоэтажки, особенно квартиры на верхних этажах с окнами на солнечную сторону, хуже всего переносят летнюю жару. Эксперты предупреждают, что из-за возможных отключений света проблема может стать еще более ощутимой.

Об этом говорится в материале издания "Телеграф" со ссылкой на экспертов в сфере ЖКХ и городского планирования.

По словам специалистов, сильнее всего перегреваются панельные дома с плоскими крышами, где между квартирой и кровлей нет технического этажа или воздушной прослойки.

Эксперт по вопросам ЖКХ Кристина Ненно объяснила, что панельные дома плохо удерживают тепловой баланс.

"Панелька, 25 см перекрытия — и уже крыша. Квартира просто раскаляется", — сказала она.

По ее словам, тонкие стены и слабая вентиляция приводят к тому, что жилье быстро нагревается и почти не охлаждается.

Худшими для проживания в жару назвали панельные хрущевки серий 1-464 и 1-438, особенно квартиры на пятом этаже. Также в антирейтинг попали девятиэтажные "чешки", дома серии БПС-6 с большими окнами и керамзитобетонные высотки серий КТ и Т-4 без термомодернизации.

В то же время сталинки и современные утепленные новостройки лучше переносят высокие температуры. В сталинках, по словам экспертов, лучше работает вентиляция, а новые дома имеют утепленные фасады и воздушную прослойку между стеной и утеплителем, которая сдерживает проникновение тепла.

Директор Аналитико-исследовательского центра "Институт города" Александр Сергиенко отметил, что одним из главных факторов перегрева является не только тип дома, но и расположение окон. По его словам, квартиры на южной стороне нагреваются значительно сильнее независимо от материала дома.

Эксперты также советуют в жару затенять окна, проветривать жилье ночью и утром, не пользоваться лишней техникой днем и избегать приготовления пищи в пиковую жару. По словам Кристины Ненно, мобильные охладители могут помочь, но они тоже зависят от электричества.

На фоне прогнозов об аномальной жаре в Европе украинские синоптики призывают не переносить погодные сценарии Франции, Испании или Великобритании на Украину. По их данным, в ближайшие дни в страну будет поступать более прохладный воздух из Скандинавии, поэтому температура будет оставаться умеренной.

Ранее климатологи предупреждали, что 2026 год может побить температурные рекорды за весь период наблюдений. Специалисты прогнозируют, что средняя глобальная температура в этом году будет еще на 0,06°C выше, чем в 2024-м, когда уровень потепления впервые превысил 1,5°C по сравнению с доиндустриальной эпохой.