Спека перетворює ці квартири на пекло: які будинки в Україні найшвидше нагріваються

Старі панельні багатоповерхівки, особливо квартири на верхніх поверхах із вікнами на сонячний бік, найгірше переносять літню спеку. Експерти попереджають, що через можливі відключення світла проблема може стати ще відчутнішою.

Про це йдеться у матеріалі видання "Телеграф" з посиланням на експертів у сфері ЖКГ та міського планування.

За словами фахівців, найсильніше перегріваються панельні будинки з плоскими дахами, де між квартирою і покрівлею немає технічного поверху чи повітряного прошарку.

Експертка з питань ЖКГ Кристина Ненно пояснила, що панельні будинки погано утримують тепловий баланс.

“Панелька, 25 см перекриття — і вже дах. Квартира просто розжарюється”, — сказала вона.

За її словами, тонкі стіни та слабка вентиляція призводять до того, що житло швидко нагрівається і майже не охолоджується.

Найгіршими для проживання у спеку назвали панельні хрущовки серій 1-464 та 1-438, особливо квартири на п’ятому поверсі. Також до антирейтингу потрапили дев’ятиповерхові “чешки”, будинки серії БПС-6 із великими вікнами та керамзитобетонні висотки серій КТ і Т-4 без термомодернізації.

Водночас сталінки та сучасні утеплені новобудови краще переносять високі температури. У сталінках, за словами експертів, краще працює вентиляція, а нові будинки мають утеплені фасади та повітряний прошарок між стіною й утеплювачем, який стримує проникнення тепла.

Директор Аналітико-дослідницького центру “Інститут міста” Олександр Сергієнко зазначив, що одним із головних факторів перегріву є не лише тип будинку, а й розташування вікон. За його словами, квартири на південному боці нагріваються значно сильніше незалежно від матеріалу будинку.

Експерти також радять у спеку затінювати вікна, провітрювати житло вночі та вранці, не користуватися зайвою технікою вдень і уникати приготування їжі у пікову жару. За словами Кристини Ненно, мобільні охолоджувачі можуть допомогти, але вони теж залежать від електрики.

На тлі прогнозів про аномальну спеку в Європі українські синоптики закликають не переносити погодні сценарії Франції, Іспанії чи Великої Британії на Україну. За їхніми даними, найближчими днями в країну надходитиме прохолодніше повітря зі Скандинавії, тому температура залишатиметься помірною.

Раніше кліматологи попереджали, що 2026 рік може побити температурні рекорди за весь період спостережень. Фахівці прогнозують, що середня глобальна температура цього року буде ще на 0,06°C вищою, ніж у 2024-му, коли рівень потепління вперше перевищив 1,5°C порівняно з доіндустріальною епохою.