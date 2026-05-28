Зеленский направил в Раду законопроект о €90 млрд от ЕС, — документ

Президент Украины Владимир Зеленский передал на рассмотрение народных депутатов законопроект №0376 о займе от Европейского Союза на €90 миллиардов. В документе указано, что для получения этих денег необходимо "мобилизовать внутренние доходы". Какие средства может получить Украина в ближайшее время и какие требования европейцев следует выполнить?

В тексте законопроекта, размещенном на портале Верховной рады, лаконично указано, что Украина ратифицирует соглашение о займе и меморандум о взаимопонимании. В указанных документах подробно описано, в каком размере, какими частями и в каком темпе будут поступать деньги ЕС на нужды Украины. Отдельно четко указаны условия, которые следует выполнить для получения средств. Среди них — отмена льготного налогообложения посылок из-за рубежа и другие изменения.

В карточке законопроекта указано, что ее подал Зеленский и что профильный комитет — это комитет ВР по вопросам евроинтеграции. Речь идет об общем займе в 90 млрд евро, который ЕС предоставит Национальному банку Украины, при этом деньги будут отдавать за счет репараций РФ. Самая первая сумма, которая вольется в государственный бюджет, — это 8 млрд евро, разделенные на части. Остальные займы будут выдавать в течение следующих лет. При этом при каждой выплате будут проверять финансовые показатели, эффективность борьбы с коррупцией, потребности в расходах.

Изменения налогов — детали закона о 90 млрд

В меморандуме о сотрудничестве указано, какие изменения налогов и другие меры для нормализации экономики ожидаются от Украины. Среди них:

отмена освобождения от налогообложения международных посылок;

налогообложение доходов через цифровые платформы;

продолжение военного сбора на уровне 5% еще на три года — это даст бюджету 140 млрд грн в год;

реформа налогообложения ФЛП 3 группы и борьба с измельчением бизнеса, изменения в налоговых ставках;

реформа таможни, госфинансов и налоговой системы для приближения к стандартам ЕС.

Изменения налогов — требования ЕС для получения 90 млрд евро

После выполнения указанных требований Украина получит 8,35 млрд евро до 31 декабря 2027 года. Средства будут идти тремя траншами: первый транш на 3,2 млрд евро, второй — на 3,7 млрд евро, третий — на 1,45 млрд евро.

Отметим, 18 мая медиа Bloomberg написало, что европейцы планируют связать предоставление Украине кредита на 90 млрд евро с требованиями Международного валютного фонда, которые касались налогообложения посылок. 26 мая Верховная Рада провалила законопроект №12360 относительно посылок. Речь шла о том, что приобретенные украинцами вещи на, условно, AliExpress и Temu, стоимостью до 150 евро не облагались налогом НДС 20%.

