Зеленський надіслав у Раду законопроєкт про €90 млрд від ЄС, — документ

Президент України Володимир Зеленський передав на розгляд народних депутатів законопроєкт №0376 про позику від Європейського Союзу на €90 мільярдів. У документі вказано, що для отримання цих грошей необхідно "мобілізувати внутрішні доходи". Які кошти може отримати Україна найближчим часом та які вимоги європейців слід виконати?

У тексті законопроєкту, розміщеному на порталі Верховної ради, лаконічно вказано, що Україна ратифікує угоду про позику та меморандум про взаєморозуміння. У вказаних документах детально описано, у якому розмірі, якими частинами та у якому темпі надходитимуть гроші ЄС на потреби України. Окремо чітко вказані умови, які слід виконати задля отримання коштів. Серед них — скасування пільгового оподаткування посилок з-за кордону та інші зміни.

У картці законопроєкту вказано, що її подав Зеленський і що профільний комітет — це комітет ВР з питань євроінтеграції. Ідеться про загальну позику у 90 млрд євро, яку ЄС надасть Національному банку України, при цьому гроші віддаватимуть коштом репарацій РФ. Найперша сума, яка увіллється у державний бюджет, — це 8 млрд євро, поділені на частини. Решту позики видаватимуть протягом наступних років. При цьому при кожній виплаті перевірятимуть фінансові показники, ефективність боротьби з корупцією, потреби у витратах.

Зміни податків — деталі закону про 90 млрд

У меморандумі про співпрацю вказано, які зміни податків та інші заходи для нормалізації економіки очікуються від України. Серед них:

скасування звільнення від оподаткування міжнародних посилок;

оподаткування доходів через цифрові платформи;

продовження військового збору на рівні 5% ще на три роки — це надасть бюджету 140 млрд грн на рік;

реформа оподаткування ФОП 3 групи та боротьба з подрібненням бізнесу, зміни у податкових ставках;

реформа митниці, держфінансів та податкової системи для наближення до стандартів ЄС.

Зміни податків — вимоги ЄС для отримання 90 млрд євро

Після виконання вказаних вимог Україна отримає 8,35 млрд євро до 31 грудня 2027 року. Кошти ітимуть трьома траншами: перший транш на 3,2 млрд євро, другий — на 3,7 млрд євро, третій — на 1,45 млрд євро.

Зазначимо, 18 травня медіа Bloomberg написало, що європейці планують пов'язати надання Україні кредиту на 90 млрд євро з вимогами Міжнародного валютного фонду, які стосувалось оподаткування посилок. 26 травня Верховна Рада провалила законопроєкт №12360 щодо посилок. Ішлося про те, що придбані українцями речі на, умовно, AliExpress та Temu, вартістю до 150 євро не обкладались податком ПДВ 20%.

