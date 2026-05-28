Украина может перейти на новый этап вступления в ЕС уже 16 июня: что известно

Украина и Молдова могут начать первый этап переговоров о вступлении в ЕС уже 16 июня. Еврокомиссия планирует вынести соответствующее предложение на рассмотрение министров ЕС в Брюсселе.

Об этом сообщило издание Euractiv со ссылкой на высокопоставленного чиновника Евросоюза.

По данным источника, предложение по открытию первого "кластера" переговорных разделов для Украины и Молдовы Еврокомиссия представит на заседании Совета ЕС по общим вопросам 16 июня.

Ожидается, что уже 18 июня это решение могут утвердить лидеры ЕС на саммите Европейского совета в Брюсселе. До этого процесс продвижения заявки Украины на вступление в Евросоюз тормозила Венгрия.

Бывший премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в течение длительного времени блокировал шаги по продвижению украинской заявки. Однако после парламентских выборов в марте его правительство потеряло власть.

Відео дня

Новый премьер Венгрии Петер Мадьяр, хотя и не поддержал прямо вступление Украины в ЕС, занял более сдержанную позицию. По информации Euractiv, он может связать поддержку переговоров с требованием разморозить европейские средства, которые были заблокированы из-за нарушения законодательства ЕС при правительстве Орбана.

В апреле еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос заявляла, что переговоры по первому переговорному "кластеру" могут стартовать после завершения смены власти в Венгрии.

В то же время в ЕС продолжаются дискуссии относительно формата будущего членства Украины. Канцлер Германии Фридрих Мерц на прошлой неделе предположил, что Украина могла бы получить статус "ассоциированного члена" без полного права голоса, однако в Киеве эту идею отклонили.

Министр иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйде также не поддержал вариант вступления Украины в Европейскую экономическую зону как промежуточного этапа к членству в ЕС.

"Это очень специфическая модель. У нее есть свои плюсы и трудности — я не уверен, что советовал бы Украине идти по этому пути", — сказал он.

Переговоры о вступлении в ЕС разделены на шесть так называемых "кластеров", которые охватывают различные сферы законодательства и политики Евросоюза. Для открытия каждого из них нужна единодушная поддержка всех 27 стран-членов ЕС.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Словакия поддерживает вступление Украины в ЕС и готова помогать Киеву на пути к евроинтеграции. Об этом он сообщил после встречи с премьер-министром Словакии Робертом Фицо в Ереване.

Ранее издание Financial Times сообщало, что в ЕС обеспокоены темпами реформ в Украине и подходом Киева к переговорам о вступлении в Евросоюз. По данным журналистов, украинская власть настаивала на ускорении процесса и требовала более четких сроков членства.