Україна може перейти на новий етап вступу до ЄС вже 16 червня: що відомо

Україна та Молдова можуть розпочати перший етап переговорів про вступ до ЄС уже 16 червня. Єврокомісія планує винести відповідну пропозицію на розгляд міністрів ЄС у Брюсселі.

Про це повідомило видання Euractiv з посиланням на високопосадовця Євросоюзу.

За даними джерела, пропозицію щодо відкриття першого “кластера” переговорних розділів для України та Молдови Єврокомісія представить на засіданні Ради ЄС із загальних питань 16 червня.

Очікується, що вже 18 червня це рішення можуть затвердити лідери ЄС на саміті Європейської ради у Брюсселі. До цього процес просування заявки України на вступ до Євросоюзу гальмувала Угорщина.

Колишній прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан протягом тривалого часу блокував кроки щодо просування української заявки. Однак після парламентських виборів у березні його уряд втратив владу.

Відео дня

Новий прем’єр Угорщини Петер Мадяр, хоча й не підтримав прямо вступ України до ЄС, зайняв більш стриману позицію. За інформацією Euractiv, він може пов’язати підтримку переговорів із вимогою розморозити європейські кошти, які були заблоковані через порушення законодавства ЄС за уряду Орбана.

У квітні єврокомісарка з питань розширення Марта Кос заявляла, що переговори щодо першого переговорного “кластера” можуть стартувати після завершення зміни влади в Угорщині.

Водночас у ЄС тривають дискусії щодо формату майбутнього членства України. Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц минулого тижня припустив, що Україна могла б отримати статус “асоційованого члена” без повного права голосу, однак у Києві цю ідею відхилили.

Міністр закордонних справ Норвегії Еспен Барт Ейде також не підтримав варіант вступу України до Європейської економічної зони як проміжного етапу до членства в ЄС.

“Це дуже специфічна модель. У неї є свої плюси й труднощі — я не впевнений, що радив би Україні йти цим шляхом”, — сказав він.

Переговори про вступ до ЄС поділені на шість так званих “кластерів”, які охоплюють різні сфери законодавства та політики Євросоюзу. Для відкриття кожного з них потрібна одностайна підтримка всіх 27 країн-членів ЄС.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що Словаччина підтримує вступ України до ЄС і готова допомагати Києву на шляху до євроінтеграції. Про це він повідомив після зустрічі з прем’єр-міністром Словаччини Робертом Фіцо в Єревані.

Раніше видання Financial Times повідомляло, що в ЄС занепокоєні темпами реформ в Україні та підходом Києва до переговорів про вступ до Євросоюзу. За даними журналістів, українська влада наполягала на пришвидшенні процесу та вимагала чіткіших строків членства.