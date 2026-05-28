Украинок предупредили о проблеме с пенсией: стаж могут не засчитать из-за мелочи

В Украине в 2027 году женщины смогут выйти на пенсию в 60 лет только при наличии не менее 34 лет стажа. Если стажа меньше, пенсионный возраст увеличится до 63 или 65 лет.

Об этом сообщила юрист Алена Чмона в комментарии УНИАН.

По ее словам, женщины со стажем от 24 до 33 лет смогут оформить пенсию в 63 года, а при наличии 15-23 лет стажа — только в 65 лет.

Юрист объяснила, что в стаж могут засчитывать не только годы официальной работы. Также учитываются периоды декретного отпуска, работа на полставки, уход за родственниками с инвалидностью и деятельность как ФЛП.

По словам эксперта, женщинам, которые были в декрете до 2004 года и не работали, для зачисления этого периода в стаж достаточно подать свидетельство о рождении ребенка. Если декрет был после 2004 года, нужно также подтвердить получение государственной помощи на ребенка, ведь с этих выплат осуществлялись взносы в Пенсионный фонд.

Відео дня

По работе на полставки, стаж зависит от официального оформления и уплаты взносов в ПФУ. Если человек имеет основное место работы и дополнительно работает по совместительству, двойной стаж не начисляется.

Для зачисления ухода за родственниками с инвалидностью нужно подтвердить оформление постоянного ухода и получения государственных выплат. Из этих средств также осуществляются отчисления в Пенсионный фонд.

Отдельно юрист обратила внимание на стаж, полученный во время работы ФЛП. Для его зачисления необходимо подтвердить регистрацию предпринимателя и уплату взносов в ПФУ.

"Пенсионный фонд должен засчитывать год работы ФЛП за год стажа, а не меньше", — пояснила Алена Чмона.

Эксперт также предупредила, что из-за ошибок в документах украинцы могут потерять часть стажа. По ее словам, причиной могут стать отсутствие подписей, ошибки в трудовой книжке или другие недостатки в документах.

"В моей практике был случай, когда в дипломе человека не хватало подписи секретаря, и из-за этого обучение не засчитали в стаж", — сказала юрист.

Чтобы избежать проблем при оформлении пенсии, она советует заранее проверить трудовую книжку, дипломы и другие документы, подтверждающие стаж. При необходимости можно обращаться в архивы, предприятия или учебные заведения для получения дополнительных справок.

Недавно в Украине проводили индексацию пенсионных выплат для людей с инвалидностью. После мартовского перерасчета размеры помощи выросли для военных, пострадавших в результате аварии на ЧАЭС, лиц с инвалидностью вследствие войны и участников боевых действий.

Ранее Фокус сообщал, что в мае части пенсионеров в возрасте от 65 лет могут повысить выплаты. Перерасчет касается только неработающих граждан с достаточным страховым стажем — не менее 35 лет для мужчин и 30 лет для женщин.