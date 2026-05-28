Українок попередили про проблему з пенсією: стаж можуть не зарахувати через дрібницю

В Україні у 2027 році жінки зможуть вийти на пенсію у 60 років лише за наявності щонайменше 34 років стажу. Якщо стажу менше, пенсійний вік збільшиться до 63 або 65 років.

Про це повідомила юристка Альона Чмона у коментарі УНІАН.

За її словами, жінки зі стажем від 24 до 33 років зможуть оформити пенсію у 63 роки, а за наявності 15–23 років стажу — лише у 65 років.

Юристка пояснила, що до стажу можуть зараховувати не лише роки офіційної роботи. Також враховуються періоди декретної відпустки, робота на пів ставки, догляд за родичами з інвалідністю та діяльність як ФОП.

За словами експертки, жінкам, які були у декреті до 2004 року і не працювали, для зарахування цього періоду до стажу достатньо подати свідоцтво про народження дитини. Якщо декрет був після 2004 року, потрібно також підтвердити отримання державної допомоги на дитину, адже з цих виплат здійснювалися внески до Пенсійного фонду.

Щодо роботи на пів ставки, стаж залежить від офіційного оформлення та сплати внесків до ПФУ. Якщо людина має основне місце роботи і додатково працює за сумісництвом, подвійний стаж не нараховується.

Для зарахування догляду за родичами з інвалідністю потрібно підтвердити оформлення постійного догляду та отримання державних виплат. Із цих коштів також здійснюються відрахування до Пенсійного фонду.

Окремо юристка звернула увагу на стаж, отриманий під час роботи ФОП. Для його зарахування необхідно підтвердити реєстрацію підприємця та сплату внесків до ПФУ.

“Пенсійний фонд повинен зараховувати рік роботи ФОП за рік стажу, а не менше”, — пояснила Альона Чмона.

Експертка також попередила, що через помилки у документах українці можуть втратити частину стажу. За її словами, причиною можуть стати відсутність підписів, помилки у трудовій книжці або інші недоліки в документах.

“У моїй практиці був випадок, коли в дипломі людини не вистачало підпису секретаря, і через це навчання не зарахували до стажу”, — сказала юристка.

Щоб уникнути проблем під час оформлення пенсії, вона радить заздалегідь перевірити трудову книжку, дипломи та інші документи, які підтверджують стаж. За потреби можна звертатися до архівів, підприємств або навчальних закладів для отримання додаткових довідок.

Нещодавно в Україні проводили індексацію пенсійних виплат для людей з інвалідністю. Після березневого перерахунку розміри допомоги зросли для військових, постраждалих внаслідок аварії на ЧАЕС, осіб з інвалідністю внаслідок війни та учасників бойових дій.

Раніше Фокус повідомляв, що у травні частині пенсіонерів віком від 65 років можуть підвищити виплати. Перерахунок стосується лише непрацюючих громадян із достатнім страховим стажем — щонайменше 35 років для чоловіків та 30 років для жінок.