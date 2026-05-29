Новые марки вместо привычных А-92 и А-95: в Украине готовят реформу рынка топлива

С 1 июля в Украине начнут внедрять европейские стандарты на украинских АЗС. В частности, к горючему будут обязательно добавлять биоэтанол, а также изменят классификацию горючего.

Эксперты спешат успокоить, что в результате этих изменений бензин существенно не подорожает, а топливо с биоэтанолом уже используется на рынке без негативных последствий для авто. О ситуации рассказал заместитель министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины Тарас Высоцкий.

По его словам, уже с 1 июля 2026 года в стране полноценно заработают стандарты бензина Е5 и Е10 (с 5% и 10% биоэтанола соответственно).

Как будут называться привычные А-92 и А-95

Частью реформы горючего будет переход на европейскую систему классификации топлива. Следовательно, Украина собирается постепенно отказаться от распространенных названий вроде А-80, А-92 или А-95.

Відео дня

Взамен украинцы на АЗС увидят европейские маркировки E5, E10 или B7. Главная разница заключается в том, что старые маркировки показывают только октановое число бензина — то есть его устойчивость к детонации в двигателе. Но Европейская же система дополнительно информирует о содержании биокомпонентов в топливе:

E5 — это бензин, в котором до 5% составляет биоэтанол;

E10 — бензин с более высоким содержанием биоэтанола — до 10%;

B7 — дизельное топливо, в котором содержится до 7% биодизеля и т.д.

Кроме того, Украина откажется от устаревших экологических стандартов Евро-3 и Евро-4. Речь идет, о показателях вредных веществ в выхлопах авто. Ведь большинство стран ЕС давно перешли на Евро-5 и Евро-6.

Изменятся ли цены на топливо

По словам Высоцкого, добавление обязательное добавление биоэтанола не повлияет на стоимость горючего.

"Биоэтанол производится в Украине, что позволяет минимизировать логистические расходы и обеспечить доступную себестоимость бензина. Уже сейчас часть сетей АЗС продает топливо с биоэтанолом без повышения цены, а иногда оно даже дешевле обычного бензина", — пояснил чиновник.

Пострадают ли двигатели от бензина с новым содержанием

Многие водители спрашивают, не будет ли спирт в бензине портить их автомобильные двигатели. Но в Минэкономики убеждают, что большинство современных машин полностью адаптированы к нововведениям.

"Абсолютное большинство автомобилистов может быть спокойно за техническое состояние своего транспорта. Двигатели, выпущенные после 2000 года, уже рассчитаны на использование бензина с долей биоэтанола", — отметил Высоцкий.

Напомним, что 29 мая на большинстве украинских АЗС стоимость топлива остается почти неизменной. Самые низкие цены, как и раньше, предлагает "Укрнафта". В общем, в крупных сетях бензин А-95 продается в диапазоне от 74,90 до 79,90 грн за литр.

Ранее Фокус писал, что в июне и июле украинские АЗС могут снизить цены на топливо. Однако, по прогнозу эксперта, уже в августе-сентябре ситуация на рынке, вероятно, изменится.