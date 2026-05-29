Нові марки замість звичних А-92 та А-95: в Україні готують реформу ринку пального

З 1 липня в Україні почнуть впроваджувати європейські стандарти на українських АЗС. Зокрема, до пального будуть обов’язково додаватимуть біоетанол, а також змінять класифікацію пального.

Експерти поспішають заспокоїти, що внаслідок цих змін бензин суттєво не подорожчає, а паливо з біоетанолом уже використовується на ринку без негативних наслідків для авто. Про ситуацію розповів заступник міністра економіки, довкілля та сільського господарства України Тарас Висоцький.

За його словами, вже з 1 липня 2026 року в країні повноцінно запрацюють стандарти бензину Е5 та Е10 (з 5% та 10% біоетанолу відповідно).

Як будуть називатися звичні А-92 та А-95

Частиною реформи пального буде перехід на європейську систему класифікації пального. Відтак, Україна збирається поступово відмовитися від поширених назв на кшталт А-80, А-92 чи А-95.

Натомість українці на АЗС побачать європейські маркування E5, E10 або B7. Головна різниця полягає втому, що старі маркування показують тільки октанове число бензину – тобто його стійкість до детонації в двигуні. Але Європейська же система додатково інформує про вміст біокомпонентів у пальному:

E5 – це бензин, у якому до 5% становить біоетанол;

E10 – бензин із вищим вмістом біоетанолу – до 10%;

B7 – дизельне пальне, у якому міститься до 7% біодизеля тощо.

Крім того, Україна відмовиться від застарілих екологічних стандартів Євро-3 та Євро-4. Мова йде, про показники шкідливих речовин у вихлопах авто. Адже більшість країн ЄС давно перейшли на Євро-5 та Євро-6.

Чи зміняться ціни на пальне

За словами Висоцького, додавання обов'язкове додавання біоетанолу не вплине на вартість пального.

"Біоетанол виробляється в Україні, що дозволяє мінімізувати логістичні витрати та забезпечити доступну собівартість бензину. Уже зараз частина мереж АЗС продає пальне з біоетанолом без підвищення ціни, а подекуди воно навіть дешевше за звичайний бензин", — пояснив посадовець.

Чи постраждають двигуни від бензину з новим вмістом

Багато водії питають, чи не псуватиме спирт у бензині їх автомобільні двигуни. Але у Мінекономіки переконують, що більшість сучасних машин повністю адаптовані до нововведень.

"Абсолютна більшість автомобілістів може бути спокійна за технічний стан свого транспорту. Двигуни, випущені після 2000 року, вже розраховані на використання бензину з часткою біоетанолу", – зазначив Висоцький.

Нагадаємо, що 29 травня на більшості українських АЗС вартість пального залишається майже незмінною. Найнижчі ціни, як і раніше, пропонує "Укрнафта". Загалом, у великих мережах бензин А-95 продається в діапазоні від 74,90 до 79,90 грн за літр.

