Приведут ли жара и удары РФ к блэкаутам: эксперт очертил три сценария для Украины этим летом

Украинская энергосистема летом будет работать в условиях повышенной нагрузки из-за жары, однако главным фактором риска остаются российские удары по энергетической инфраструктуре. В пиковые часы дефицит мощности может достигать до 2 ГВт, а это может приводить к локальным ограничениям потребления электроэнергии.

В интервью изданию "Телеграф" директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко пояснил, что ситуация в энергосистеме летом будет формироваться под влиянием двух ключевых факторов — продолжительности жары и интенсивности атак на энергетические объекты.

По его словам, сейчас можно выделить три сценария развития событий. В частности, самый благоприятный предусматривает относительно спокойную ситуацию с безопасностью и непродолжительную жару. В таком случае дефицит мощности составит до 1 ГВт и будет возникать преимущественно в вечерние часы — с 18:00 до 23:00. При этих условиях энергосистема сможет работать стабильно или с минимальными ограничениями для потребителей.

Базовый сценарий, который эксперт считает наиболее вероятным, предусматривает сочетание умеренной жары и периодических ударов по энергетической инфраструктуре. В таком случае возможно введение графиков отключений в часы пикового потребления, прежде всего в вечернее время. Их продолжительность, по оценкам, составит ориентировочно 2-3 часа.

Зато пессимистический сценарий предусматривает одновременное влияние длительной жары и масштабных повреждений ключевых объектов энергосистемы — от подстанций до генерирующих мощностей. В такой ситуации отключения могут достигать в среднем около 4 часов в сутки, а в отдельных случаях — быть еще более длительными.

Также Омельченко обратил внимание на то, что именно жара существенно увеличивает нагрузку на энергосистему. Если при комфортной температуре уровень потребления составляет около 12 ГВт, то во время жары более +28...+30°C он возрастает до 14 ГВт. Дополнительные около 2 ГВт формируются преимущественно за счет массового использования кондиционеров, холодильного оборудования и другой климатической техники.

В то же время наиболее уязвимыми к возможным перебоям остаются Харьковщина и другие прифронтовые регионы, где энергетическая инфраструктура уже получила повреждения. Отдельно эксперт выделяет Одесскую область, где продолжаются восстановительные работы после атак на подстанции. Кроме того, повышенные риски сохраняются и для Киева — как крупнейшего потребителя электроэнергии в стране с ограниченной долей собственной генерации.

"И, пожалуй, город Киев: с одной стороны, это крупнейший потребитель страны, с другой — собственная генерация покрывает не более 20% потребностей города", — пояснил он.

Также эксперт добавил, что нынешние оценки уже учитывают текущее состояние энергосистемы после предыдущих ударов. Основной же фокус энергетического сектора сейчас направлен не на летние пики, а на подготовку к отопительному сезону — в частности ремонт атомных блоков, восстановление тепловой генерации и усиление сетей передачи.

"Механизм отключений отличается: зимой основное давление — это отопление и освещение, летом — кондиционеры и охлаждающее оборудование. Но результат в худшем случае может быть сопоставимым", — отметил Владимир Омельченко.

Важную роль в стабильности системы могут сыграть и сами потребители. Эксперт советует переносить использование мощных электроприборов — стиральных машин, бойлеров и посудомоек — на ночные или дневные часы, чтобы уменьшить нагрузку в вечерний пик с 18:00 до 23:00.

"Что касается кондиционеров — вместе с промышленным холодильным оборудованием они способны добавить до 2 ГВт нагрузки в жаркую погоду. Это существенно, и именно поэтому разумное пользование климатической техникой действительно имеет значение для всей системы", — уточнил специалист.

Ранее директор Центра исследований энергетики Александр Харченко объяснял, что летом в Украине могут снова вводить почасовые отключения электроэнергии в случае резкого роста температуры и пиковой нагрузки на энергосистему. По оценкам экспертов, в самые сложные периоды ограничения могут длиться до четырех часов в сутки.

Также Фокус писал, что из-за кондиционеров потребление электроэнергии способно приблизиться к зимним пикам. Даже без новых масштабных атак в системе может возникнуть дефицит, а в случае обстрелов и длительной жары количество очередей отключения возрастет до четырех одновременно.