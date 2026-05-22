Летняя жара станет для украинской энергосистемы новым испытанием. Из-за кондиционеров потребление электроэнергии способно приблизиться к зимним пикам. Даже без новых масштабных атак в системе может возникнуть дефицит, а в случае обстрелов и длительной жары количество очередей отключения возрастет до четырех очередей одновременно.

Об отключении света летом уже заявляют отдельные энергоэксперты. И причина не только в риске новых российских ударов по энергетической инфраструктуре. Дополнительным вызовом становится жара. К тому же именно на летний период приходятся плановые ремонты на атомных электростанциях, а это уменьшает доступную мощность в системе. Фокус узнал, вернутся ли отключения света в ближайшее время.

Жизнь без электричества летом: какие сценарии рассматривают и к чему готовиться украинцам

Одним из главных рисков для энергосистемы летом станет температура воздуха. И речь идет не о кратковременном ее повышении, а о длительных волнах жары, когда нагрузка на сети существенно возрастает из-за активного использования кондиционеров и другой техники.

Летом потребление электроэнергии растет из-за активного пользования кондиционеров Фото: Freepik

Директор по исследованиям DiXi Group Роман Ницович в комментарии Фокусу рассказал, что в базовом сценарии по работе энергосистемы летом учитывается стандартный для этого сезона температурный режим. Он предусматривает 2-3 волны жары, во время которых в течение 6-9 дней температура будет приближаться к +35 градусов или превышать эту отметку.

"Мы говорим о максимальной температуре. По такому сценарию, конечно, у нас растет потребление. Оно фактически почти такое же, как зимой, когда пиковое потребление составляет более 16 ГВт", — объясняет эксперт.

В таком случае следует рассматривать ситуацию с дефицитом электричества.

Если электроэнергии не хватит, спасет ли импорт?

При возникновении дефицита мощностей в энергосистеме Украина теоретически будет покрывать его импортом, однако не всегда этот ресурс доступен.

"Конечно, вопрос здесь и в возможности привлечения импорта в пиковые часы, поскольку в соседних странах потребление также будет расти. И не факт, что Украина привлечет весь объем импорта именно в этот пиковый период. А если такая возможность и будет, то это достаточно дорого обойдется, ведь рынок будет реагировать на растущий спрос. Соответственно, мы прогнозируем, что даже при отсутствии новых масштабных атак в пиковые часы в энергосистеме будет возникать дефицит более 2 ГВт", — рассказал Роман Ницович.

Такой дефицит придется покрывать различными способами. В частности, ограничивать потребление, то есть возвращать графики отключения света.

По прогнозу эксперта, выключать электроэнергии будут на уровне одной очереди. Однако, при условии, если не будет новых масштабных обстрелов.

"В случае, если аномальная жара сопровождается интенсивными атаками, дефицит будет расти. И в такие моменты количество очередей отключения возрастет до четырех одновременно", — подчеркнул Ницович.

Лето, как стресс-тест для энергосистемы

Погода летом будет создавать дополнительную нагрузку не только из-за роста потребления электроэнергии. Высокие температуры будут влиять и на стабильность работы самой энергосистемы, ведь оборудование перегревается, а сети не выдерживают пиковых нагрузок.

Во время жары перегревается оборудование, поэтому могут возникать локальные отключения Фото: ДТЭК

"Жара — это достаточно стрессовый период для энергосистемы. Она влияет не только на потребление, но и на стабильность работы оборудования, которое также перегревается. И, скажем так, это негативно скажется на качестве передачи и поставки электроэнергии: сети могут не выдерживать нагрузки, из-за чего будут возникать скачки напряжения и локальные отключения", — отметил Роман Ницович.

Если будет фиксироваться умеренная температура, ситуация для системы будет более спокойной. В то же время климатические прогнозы указывают на риск достаточно жаркого лета.

Имеет ли энергосистема резерв мощности

Сейчас, по словам эксперта, сложно прогнозировать, что будет происходить с энергосистемой во время пиковых температур. Поскольку летом изменится состав энергоблоков, которые будут работать, а часть атомной генерации будет находиться на плановом ремонте или перегрузке топлива.

"Соответственно, будет меньше доступных мощностей для того, чтобы закрыть спрос", — добавляет эксперт.

В такие периоды Украина больше будет облагаться на солнечную генерацию. Однако следует заметить, что именно в вечерние часы, когда потребление электроэнергии растет, производство солнечных электростанций снижается.

Именно поэтому наиболее сложным временем для энергосистемы станут вечерние — "наиболее проблемные для энергосистемы" часы.

Блэкаут летом — выдержит ли энергосистема Украины новые атаки РФ

Жаркое лето и российские удары по энергетике создают одинаково сложные риски для энергосистемы. Оба фактора нарушают баланс электроэнергии.

"Однако, если температурный фактор более-менее прогнозируемый, то фактор ударов мы так точно прогнозировать не можем, даже учитывая все возможности разведки и спецслужб. Поэтому, конечно, при планировании ремонта энергосистемы следует учитывать потребность в доступных мощностях базовой генерации", — пояснил Ницович.

Российские обстрелы и жара создают одинаково сложные риски для энергосистемы Фото: РБК-Украина

В то же время активно будут работать установки хранения энергии. Они будут накапливать электроэнергию днем по минимальной цене, а вечером отдавать ее, когда цены на организованных сегментах рынка будут максимальные. Также будут привлекаться маневровые мощности, в частности гидроаккумулирующие станции и газовые пикеры.

"Однако надо понимать, будет ли достаточно оборудования, которое диспетчер сможет активировать именно в конкретный час. Если таких мощностей не будет хватать, энергосистему придется балансировать со стороны спроса", — отметил Роман Ницович.

Что опаснее: летние пики потребления или сговор?

Как объяснил Роман Ницович, электроснабжение летом зависит от того, в каких условиях будет работать энергосистема и хватит ли ей мощностей для покрытия спроса потребителей.

"Я не сказал бы, что летние пики опаснее зимних. Здесь вопрос в том, в каких условиях будет работать энергосистема, и достаточно ли будет возможностей для покрытия спроса", — отметил эксперт, добавив, что речь идет лишь о температурном факторе.

Какие регионы наиболее уязвимы к отключениям света

На то, будут ли отключения света летом, влияет не только общая ситуация с энергосистемой, но и состояние сетей в отдельных областях Украины.

"Региональный фактор играет меньшую роль. Конечно, те регионы, которые уже сейчас были и остаются энергодефицитными, пострадают больше всего", — рассказал он.

Наиболее уязвимыми к введению графиков отключения света являются области, где из-за повреждения сетей сложно получать достаточный объем электроэнергии.

"Речь идет прежде всего о прифронтовых и приграничных областях. Если уже сейчас иногда сложно передать достаточный объем электроэнергии из-за повреждения сетей в дефицитные регионы, то летом именно они и рискуют", — отметил Ницович.

По его словам, для таких территорий важно активнее строить новые генерирующие мощности.

Ницович рассказал, что географический фактор уже учитывается в отдельных решениях государственной поддержки, в частности относительно льготной цены газа для генерирующих установок, в частности ТЭС.

Могут ли украинцы избежать отключений света этим летом

Экономное потребление электроэнергии действительно помогает энергосистеме в пиковые часы. Однако полностью отказаться от кондиционеров в жару невозможно.

"Сложно советовать выключать кондиционеры, потому что для некоторых это не только вопрос комфорта, но и здоровья. Высокие температуры для людей с болезнями сердечно-сосудистой системы — это большой стресс", — высказался Роман Ницович.

Зато стоит переносить часть потребления на другие часы. Поэтому украинцам стоит уже готовиться к жарким дням и загадать "зимние" правила пользования электроприборами.

Тем временем в Украине заявляют, что защитить все энергоподстанции до 1 сентября не успеют. По словам народного депутата, правительство установило нереалистичные сроки для обустройства защиты на всех подстанциях страны. По его мнению, более реальный срок завершения таких работ — 25 декабря или 1 января.