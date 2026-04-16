Отключения света будут продолжаться еще 3-5 лет: прогноз эксперта

В Украине даже после завершения войны еще минимум три-пять лет придется жить в условиях энергетического дефицита. Эксперт по энергетике Станислав Игнатьев, объяснил, какие регионы будут в самой сложной ситуации.

В Украине графики отключений электроэнергии могут сохраняться еще не один год, а минимум несколько лет, озвучил прогноз в интервью для Telegraf Станислав Игнатьев. По его оценке, ближайшие три-пять лет страна будет оставаться в реальности генераторов и новых распределенных мощностей, поскольку тепловая генерация получила тяжелые повреждения, часть гидроэнергетических возможностей потеряна, а Запорожская атомная электростанция остается захваченной.

Игнатьев отметил, что дефицит электроэнергии в Украине может колебаться от 3 до 6 ГВт, а в пиковых условиях достигать 8 ГВт. При этом среднее потребление, по его словам, составляет 16-18 ГВт.

Відео дня

"Ни одна страна Европы такого дефицита электроэнергии не знает, поэтому к нему надо приспособиться и будем жить в стране генераторов и новых распределенных мощностей. Но это одновременно толчок к тому, чтобы изменить нашу энергетику и строить ее по новым правилам", — отметил Игнатьев.

Самым оптимистичным сценарием Игнатьев назвал деоккупацию Запорожской АЭС, ведь ее возвращение, по его оценке, практически сняло бы ключевую проблему баланса в системе. Еще одним важным направлением он назвал восстановление тепловой генерации. Эксперт подчеркнул, что сейчас в этой сфере реализуется ряд проектов.

"Но теплогенерация постепенно восстанавливается и именно она станет нашим спасительным плотиком — и летом, и в последующие сезоны. Она будет балансировать энергосистему тогда, когда не будет хватать мощности от солнца или гидроэлектростанций", — подчеркнул Игнатьев.

Отдельно Игнатьев обратил внимание на роль солнечной генерации, которая уже показала важность в летний период, но требует балансировки из-за облачности, туманов, а также традиционных утренних и вечерних провалов выработки. Именно поэтому, по его словам, стране нужно развивать распределенную генерацию — газопоршневые установки, солнечные станции с накопителями для ритейла и торговых центров, а также крупные ветропарки, которые сейчас строят в Волынской и Житомирской областях.

Эксперт также отметил, что государству прежде всего нужно восстановить доверие бизнеса — как украинского, так и иностранного. Он считает, что без погашения задолженности по зеленой генерации и другим платежам привлечь достаточно средств будет трудно, а полное переформатирование энергосистемы, по его мнению, должно произойти преимущественно за счет частного капитала, а не государственного бюджета. Самая сложная ситуация в ближайшие годы, по прогнозу Игнатьева, будет в регионах с наиболее поврежденной энергетической инфраструктурой.

"Прежде всего это прифронтовые регионы: Запорожская область, прифронтовые районы Днепропетровской, Харьковская область — хотя в самом Харькове уже возводят распределенную генерацию. Далее — Черниговская, Сумская, частично Полтавская: там повреждены большие энергетические мощности. И, конечно, причерноморские регионы — Херсонская, Николаевская и Одесская области", — указал Игнатьев.

Напомним, что после массированной атаки РФ по энергетической инфраструктуре Украины в ночь на 16 апреля часть потребителей в девяти областях осталась без света. Перебои зафиксированы, в частности, в Днепропетровской, Киевской, Харьковской и Одесской областях.

Ранее мы также информировали, что тариф на электроэнергию в Украине может вырасти уже летом после завершения отопительного сезона. Эксперт Станислав Игнатьев объяснял, что действующая цена действует до конца мая, а новый тариф могут ввести ориентировочно с июня.