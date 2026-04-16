Відключення світла триватимуть ще 3-5 років: прогноз експерта

В Україні навіть після завершення війни ще щонайменше три-п’ять років доведеться жити в умовах енергетичного дефіциту. Експерт з енергетики Станіслав Ігнатьєв, пояснив, які регіони будуть у найскладнішій ситуації.

В Україні графіки відключень електроенергії можуть зберігатися ще не один рік, а мінімум кілька років, озвучив прогноз в інтерв'ю для Telegraf Станіслав Ігнатьєв. За його оцінкою, найближчі три-п’ять років країна залишатиметься в реальності генераторів і нових розподілених потужностей, оскільки теплова генерація зазнала важких пошкоджень, частина гідроенергетичних можливостей втрачена, а Запорізька атомна електростанція залишається захопленою.

Ігнатьєв зазначив, що дефіцит електроенергії в Україні може коливатися від 3 до 6 ГВт, а в пікових умовах сягати 8 ГВт. При цьому середнє споживання, за його словами, становить 16-18 ГВт.

"Жодна країна Європи такого дефіциту електроенергії не знає, тому до нього треба пристосуватись і будемо жити в країні генераторів та нових розподілених потужностей. Але це водночас поштовх до того, щоб змінити нашу енергетику і будувати її за новими правилами", — зазначив Ігнатьєв.

Найоптимістичнішим сценарієм Ігнатьєв назвав деокупацію Запорізької АЕС, адже її повернення, за його оцінкою, практично зняло б ключову проблему балансу в системі. Ще одним важливим напрямом він назвав відновлення теплової генерації. Експерт підкреслив, що зараз у цій сфері реалізують низку проєктів.

"Але теплогенерація поступово відновлюється і саме вона стане нашим рятівним плотиком — і влітку, і в наступні сезони. Вона балансуватиме енергосистему тоді, коли бракуватиме потужності від сонця чи гідроелектростанцій", — наголосив Ігнатьєв.

Окремо Ігнатьєв звернув увагу на роль сонячної генерації, яка вже показала важливість у літній період, але потребує балансування через хмарність, тумани, а також традиційні ранкові й вечірні провали виробітку. Саме тому, за його словами, країні потрібно розвивати розподілену генерацію — газопоршневі установки, сонячні станції з накопичувачами для ритейлу та торговельних центрів, а також великі вітропарки, які нині будують у Волинській і Житомирській областях.

Експерт також наголосив, що державі насамперед потрібно відновити довіру бізнесу — як українського, так і іноземного. Він вважає, що без погашення заборгованості за зеленою генерацією та іншими платежами залучити достатньо коштів буде важко, а повне переформатування енергосистеми, на його думку, має відбутися переважно за рахунок приватного капіталу, а не державного бюджету. Найскладніша ситуація в найближчі роки, за прогнозом Ігнатьєва, буде в регіонах із найбільш пошкодженою енергетичною інфраструктурою.

"Насамперед це прифронтові регіони: Запорізька область, прифронтові райони Дніпропетровської, Харківська область — хоча в самому Харкові вже зводять розподілену генерацію. Далі — Чернігівська, Сумська, частково Полтавська: там пошкоджені великі енергетичні потужності. І, звісно, причорноморські регіони — Херсонська, Миколаївська та Одеська області", — вказав Ігнатьєв.

Нагадаємо, що після масованої атаки РФ по енергетичній інфраструктурі України в ніч на 16 квітня частина споживачів у дев’яти областях залишилася без світла. Перебої зафіксовані, зокрема, у Дніпропетровській, Київській, Харківській та Одеській областях.

