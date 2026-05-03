Сроки нереалистичные: в Украине не успеют защитить все энергоподстанции до 1 сентября, — нардеп

Кабмин ставит нереалистичные сроки по защите всех энергоподстанций страны до 1 сентября. Это можно сделать до 25 декабря или 1 января.

Об этом в эфире Ранок.LIVE заявил нардеп, член комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Сергей Нагорняк.

По его словам, работы по восстановлению и защите энергетики продолжаются несмотря на нехватку кадров, но темпы ограничены ресурсами.

"Процесс восстановления продолжается, процесс строительства защитных сооружений продолжается теми силами, которые у нас есть и теми темпами, которые мы способны сегодня организовать. Да, они не такие быстрые, но имеем то, что имеем", — сообщил он.

По его словам, речь идет, о защите подстанций 110 кВ, которых по стране тысячи.

"Вчера у нас было совещание с правительством, и мы говорили о том, что сегодня правительство планирует и в планах устойчивости предусмотрена защита подстанций 110-х, это подстанций, которые принадлежат облэнерго. По всей стране значительное количество таких подстанций. В прошлом году фокус внимания был сосредоточен на больших подстанциях, принадлежащих "Укрэнерго". Сейчас перешли на 110-е, их по стране тысячи и нужно их защищать. Но сейчас правительство ставит задачу перед заказчиками, перед областными военными администрациями, перед службой восстановления до 1 сентября защитить. Это сделать, нереально, оптимистично, если будет четкий контроль, до 25 декабря, или 1 января. Это при условии финансирования своевременного и контроля. Тогда это можно сделать", — рассказал политик.

Відео дня

Также в Одессе в марте возникла критическая ситуация с электроснабжением из-за серьезных повреждений энергосетей. По словам народного депутата Алексея Кучеренко, жители региона сталкивались с длительными отключениями света, поскольку большинство подстанций работало частично или вовсе не функционировало.

Ранее Сергей Нагорняк сообщил, что Украина усилит меры по защите критической энергетической инфраструктуры, в частности подстанций "Укрэнерго" вокруг Киева. Планируется строительство дополнительных защитных сооружений для ключевого оборудования — трансформаторов, релейных блоков и выключателей, а при необходимости к этому процессу может присоединиться "Энергоатом".