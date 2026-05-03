Строки нереалістичні: в Україні не встигнуть захистити всі енергопідстанції до 1 вересня, — нардеп

Кабмін ставить нереалістичні строки щодо захисту усіх енергопідстанцій країни до 1 вересня. Це можна зробити до 25 грудня або 1 січня.

Про це в ефірі Ранок.LIVE заявив нардеп, член комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Сергій Нагорняк.

За його словами, роботи з відновлення та захисту енергетики тривають попри брак кадрів, але темпи обмежені ресурсами.

"Процес відновлення триває, процес будівництва захисних споруд триває тими силами, які в нас є і тими темпами, які ми спроможні сьогодні організувати. Так, вони не такі швидкі, але маємо те, що маємо", — повідомив він.

За його словами, мова йде, про захист підстанцій 110 кВ, яких по країні тисячі.

"Вчора в нас була нарада із урядом, і ми говорили про те, що сьогодні уряд планує і в планах стійкості передбачено захист підстанцій 110-х, це підстанцій, які належать обленерго. По всій країні значна кількість таких підстанцій. У минулому році фокус уваги був зосереджений на великих підстанцях, що належить "Укренерго". Зараз перейшли на 110-ті, їх по країні тисячі і потрібно їх захищати. Але зараз уряд ставить завдання перед замовниками, перед обласними військовими адміністраціями, перед службою відновлення до 1 вересня захистити. Це зробити, нереально, оптимістично, якщо буде чіткий контроль, до 25 грудня, або 1 січня. Це за умови фінансування вчасного і контролю. Тоді це можна зробити", — розповів політик.

Також в Одесі у березні виникла критична ситуація з електропостачанням через серйозні пошкодження енергомереж. За словами народного депутата Олексія Кучеренка, мешканці регіону стикалися з тривалими відключеннями світла, оскільки більшість підстанцій працювала частково або зовсім не функціонувала.

Раніше Сергій Нагорняк повідомив, що Україна посилить заходи із захисту критичної енергетичної інфраструктури, зокрема підстанцій "Укренерго" навколо Києва. Планується будівництво додаткових захисних споруд для ключового обладнання — трансформаторів, релейних блоків і вимикачів, а за потреби до цього процесу може долучитися "Енергоатом".