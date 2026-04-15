Жара, дожди и дефицит электроэнергии: каким будет лето 2026 года

Синоптики предупреждают о волнах жары и влиянии Эль-Ниньо — масштабного повышения температуры поверхности воды в экваториальной части Тихого океана. Поэтому летом 2026 года температура может достигать +40 градусов.

Синоптик Наталья Птуха в комментарии изданию "Телеграф" предупредила, что именно из-за возможного начала процесса Эль-Ниньо лето 2026 года может быть одновременно жарким и дождливым одновременно. Именно этот климатический феномен давно известен ученым: он меняет погоду по всей планете, в частности несет аномальное тепло в Европу и Украину.

Всемирная метеорологическая организация прогнозирует, что глобальные температуры в течение 2026-2029 годов будут оставаться на рекордно высоком уровне. Вероятность того, что хотя бы один из этих лет станет самым жарким за всю историю наблюдений, оценивается в 80%.

Главный риск лета 2026 года — длительные волны жары. Температура может достигать +35...+40 градусов, а ночью столбик термометра может не опускаться ниже +25 градусов. Именно такие условия организм переносит тяжелее всего. Особенно тяжело придется во второй половине лета, когда накопленное тепло и пересохшая почва еще и будут усиливать эффект перегрева.

Лето 2026 — из-за жары Украине грозят отключения электроэнергии

А Украине грозит не только жара, но и отключение электроэнергии. Ведь в такую погоду люди начнут включать кондиционеры.

Самая сложная ситуация с электроснабжением ожидается в июне, июле и августе — именно эти месяцы могут стать пиковыми по уровню дефицита электроэнергии из-за сочетания нескольких факторов, пояснил доктор экономических наук, руководитель энергетических программ Украинского института будущего Андриан Прокип.

"Главное, куда враг уже целится не первый день — это так называемые открытые распределительные устройства атомных электростанций. Это самое уязвимое место нашей энергетической системы. Параллельно выходят по два энергоблока атомных электростанций одновременно в ремонт. И это все вместе приводит к тому, что будем иметь дефицит электрической энергии", — заявил эксперт.

По словам энергетического эксперта Станислава Игнатьева, два энергоблока — это от 1,5 до 2 ГВт-ч генерации в зависимости от станции. Именно столько может исчезнуть из системы одновременно во время планового ремонта.

"В июле и августе уровень генерации атомных станций самый низкий. Больше всего электроэнергии они производят зимой, а июль-август — минимум, и дальше постепенно до ноября выходим на максимальную точку. И обычно именно эти месяцы самые жаркие, растет потребление электроэнергии, может возникнуть дефицит", — предупредил председатель правления "Укрэнерго" Виталий Зайченко.

Если все же дойдет до графиков, то картина будет выглядеть так. "Потенциальные отключения могут быть с утра — где-то до 1-2 часов утром, и более длительные, на 3-4 часа, вечером, поскольку дефицит будет формироваться как раз в пиковые часы охлаждения — как в быту, так и в офисных центрах и торговле", — говорит Игнатьев.

То есть бытовые потребители — это последние в очереди, кого будут отключать. Прежде всего ограничения будет получать крупный бизнес, ведь у него уже есть собственные мощности: промышленные генераторы, газовые генераторы и дизельные. А торговые центры и супермаркеты запаслись накопителями электроэнергии.

В "Укрэнерго" подчеркивают: основная угроза — удары России по энергетическим объектам, которые могут снова создать дефицит, а значит отключения неизбежны.

Напомним, ранее Фокус рассказывал, какой будет погода в апреле 2026 года.

Также мы писали о том, что разрушительный град оставил на Земле след, который виден из космоса.