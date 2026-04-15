Спека, дощі та дефіцит електроенергії: яким буде літо 2026 року

Синоптики попереджають про хвилі спеки та вплив Ель-Ніньйо — масштабного підвищення температури поверхні води в екваторіальній частині Тихого океану. Тому влітку 2026 температура може досягати +40 градусів.

Синоптикиня Наталія Птуха в коментарі виданню "Телеграф" попередила, що саме через можливий початок процесу Ель-Ніньйо літо 2026 може бути одночасно спекотним і дощовим одночасно. Саме цей кліматичний феномен давно відомий науковцям: він змінює погоду по всій планеті, зокрема несе аномальне тепло у Європу та Україну.

Всесвітня метеорологічна організація прогнозує, що глобальні температури протягом 2026-2029 років залишатимуться на рекордно високому рівні. Ймовірність того, що хоча б один із цих років стане найспекотнішим за всю історію спостережень, оцінюється у 80%.

Головний ризик літа 2026 — тривалі хвилі спеки. Температура може досягати +35…+40 градусів, а вночі стовпчик термометра може не опускатися нижче +25 градусів. Саме такі умови організм переносить найважче. Особливо тяжко доведеться у другій половині літа, коли накопичене тепло і пересохлий ґрунт ще й посилюватимуть ефект перегріву.

Літо 2026 — через спеку Україні загрожують відключення електроенергії

А Україні загрожує не тільки спека, а й відключення електроенергії. Адже в таку погоду люди почнуть включати кондиціонери.

Найскладніша ситуація з електропостачанням очікується у червні, липні та серпні — саме ці місяці можуть стати піковими за рівнем дефіциту електроенергії через поєднання кількох факторів, пояснив доктор економічних наук, керівник енергетичних програм Українського інституту майбутнього Андріан Прокіп.

"Головне, куди ворог вже цілиться не перший день — це так звані відкриті розподільні пристрої атомних електростанцій. Це є найвразливіше місце нашої енергетичної системи. Паралельно виходять по два енергоблоки атомних електростанцій одночасно в ремонт. І це все разом призводить до того, що будемо мати дефіцит електричної енергії", — заявив експерт.

За словами енергетичного експерта Станіслава Ігнатьєва, два енергоблоки — це від 1,5 до 2 ГВт·год генерації залежно від станції. Саме стільки може зникнути з системи одночасно під час планового ремонту.

"В липні і серпні рівень генерації атомних станцій найнижчий. Найбільше електроенергії вони виробляють взимку, а липень-серпень — мінімум, і далі поступово до листопада виходимо на максимальну точку. І зазвичай саме ці місяці найспекотніші, зростає споживання електроенергії, може виникнути дефіцит", — попередив голова правління "Укренерго" Віталій Зайченко.

Якщо все ж таки дійде до графіків, то картина виглядатиме так. "Потенційні відключення можуть бути зранку — десь до 1-2 годин вранці, і більш тривалі, на 3-4 години, ввечері, оскільки дефіцит формуватиметься якраз у пікові години охолодження — як у побуті, так і в офісних центрах і торгівлі", — говорить Ігнатьєв.

Тобто побутові споживачі — це останні у черзі, кого будуть відключати. Насамперед обмеження отримуватиме великий бізнес, адже у нього вже є власні потужності: промислові генератори, газові генератори та дизельні. А торговельні центри та супермаркети запаслись накопичувачами електроенергії.

В "Укренерго" підкреслюють: основна загроза — удари Росії по енергетичних об'єктах, які можуть знову створити дефіцит, а отже відключення неминучі.

